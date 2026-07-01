Forum Salud Mental y Balance Phone analizan cómo reducir los estímulos digitales puede mejorar el bienestar psicológico

Forum Salud Mental y Balance Phone han desarrollado conjuntamente una experiencia piloto para analizar el impacto que tiene la reducción de estímulos digitales sobre la salud mental y los hábitos de uso del smartphone en pacientes en tratamiento por adicciones.

La iniciativa parte de una realidad cada vez más extendida: el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta presente en prácticamente todos los momentos del día. Muchas personas lo consultan de forma constante, duermen con él cerca, trabajan con múltiples interrupciones y recurren a la pantalla para gestionar el aburrimiento, el estrés o la ansiedad.

Con el objetivo de estudiar qué ocurre cuando el teléfono deja de competir de forma permanente por la atención del usuario, ambas entidades han diseñado una experiencia centrada en favorecer una relación más consciente con la tecnología.

Durante cuatro meses, cuatro participantes utilizaron un dispositivo especialmente configurado para reducir las distracciones digitales. El teléfono mantenía únicamente aplicaciones necesarias para el día a día, como WhatsApp, Spotify, Waze o Wikiloc, y eliminaba redes sociales, navegación web, correo electrónico y otras aplicaciones diseñadas para captar continuamente la atención.

Aunque se trata de un estudio piloto, los resultados muestran una tendencia positiva. Todos los participantes redujeron el uso problemático del smartphone y experimentaron mejoras en variables como el bienestar psicológico, la calidad del sueño, la sensación de control sobre el dispositivo y la disminución del uso emocional del teléfono.

El móvil como regulador emocional

Más allá de los datos, la experiencia permitió observar que el móvil no funciona únicamente como una herramienta tecnológica, sino también como un regulador emocional. En muchos casos, el teléfono se utiliza para aliviar el aburrimiento, reducir la ansiedad, evitar la soledad o escapar momentáneamente del malestar.

«No pretendemos demonizar la tecnología. El objetivo era comprobar qué ocurre cuando reducimos el nivel de estimulación constante al que estamos expuestos. Los resultados nos animan a seguir investigando porque creemos que el bienestar digital será uno de los grandes retos preventivos en salud mental durante los próximos años», señala Inés C. Lemmel, psicóloga especialista en adicciones de Forum Salud Mental.

Para Balance Phone, esta colaboración permite mostrar que otra forma de relacionarse con la tecnología es posible.

«La mayoría de smartphones actuales están diseñados para captar nuestra atención durante el mayor tiempo posible. Nosotros creemos que la tecnología también puede diseñarse para respetar el tiempo, la concentración y el bienestar de las personas. Este proyecto demuestra que recuperar el control sobre el móvil también puede mejorar la calidad de vida», afirma Albert Beltran, cofundador de Balance Phone.

Una nueva línea de investigación sobre bienestar digital

La iniciativa llega en un contexto en el que existe una creciente preocupación por el impacto de la hiperconectividad y la sobreestimulación digital sobre la atención, el descanso, la productividad y el bienestar emocional. La irrupción de la inteligencia artificial y de algoritmos cada vez más sofisticados refuerza, además, el debate sobre la economía de la atención y sus efectos en la vida cotidiana.

Para Forum Salud Mental, este proyecto representa el inicio de una nueva línea de investigación orientada a desarrollar herramientas terapéuticas que ayuden a las personas a recuperar una relación más saludable con la tecnología.

Balance Phone, por su parte, continúa impulsando dispositivos diseñados para reducir las distracciones sin renunciar a las funcionalidades realmente útiles del teléfono móvil.

Webinar gratuito sobre hiperconectividad y salud mental

Con motivo de la finalización del estudio, Forum Salud Mental y Balance Phone organizarán el próximo 13 de julio a las 19:00 horas el webinar gratuito «El cerebro hiperconectado: siempre conectados y cada vez más agotados».

La sesión estará abierta al público y contará con la participación de profesionales de la salud mental y especialistas en bienestar digital. Durante el encuentro se presentarán las principales conclusiones del proyecto, se analizará el impacto de la hiperconectividad en la salud mental y se compartirán recomendaciones prácticas para recuperar una relación más consciente con la tecnología.

Sobre Forum Salud Mental

Forum Salud Mental es un grupo sanitario especializado en salud mental y tratamiento de adicciones con implantación en España. Cuenta con una red de centros especializados y un equipo multidisciplinar orientado a ofrecer una atención integral basada en la evidencia científica y el acompañamiento personalizado.

Más información: www.forummontau.com

Sobre Balance Phone

Balance Phone desarrolla dispositivos móviles diseñados para favorecer una relación más consciente con la tecnología, eliminando las principales fuentes de distracción y promoviendo hábitos digitales más saludables sin renunciar a las funciones esenciales del día a día.

Más información: https://www.thebalancephone.com/