Cuánto vale una pyme en España en 2026: Capittal publica los múltiplos de valoración por sector

El desconocimiento sobre el valor real de la empresa es el primer obstáculo con el que se encuentra un dueño que se plantea vender. Capittal ha ordenado los múltiplos EBITDA por sector que se están aplicando en las operaciones del mercado mediano español.

Los rangos de referencia para empresas con un EBITDA de entre 1 y 15 millones de euros son los siguientes:

Software y SaaS: 6-10 veces EBITDA, con picos de 10-18 veces en empresas con ingresos recurrentes (ARR), márgenes superiores al 70% y crecimiento sostenido.

6-10 veces EBITDA, con picos de 10-18 veces en empresas con ingresos recurrentes (ARR), márgenes superiores al 70% y crecimiento sostenido. Servicios sanitarios (clínicas, laboratorios, dispositivos médicos): 6-10 veces, sostenidas por la estabilidad de la demanda y las barreras regulatorias.

(clínicas, laboratorios, dispositivos médicos): 6-10 veces, sostenidas por la estabilidad de la demanda y las barreras regulatorias. Servicios profesionales: 5-8 veces EBITDA ajustado.

5-8 veces EBITDA ajustado. Servicios B2B recurrentes: 4,5-7 veces.

4,5-7 veces. Distribución especializada: 4-6 veces.

El múltiplo, sin embargo, es solo la mitad de la ecuación. «El error más frecuente es aplicar el múltiplo sobre el EBITDA contable en lugar del EBITDA normalizado», señalan desde Capittal. En las pymes españolas, la diferencia entre el resultado reportado y el resultado normalizado —una vez depurados gastos no recurrentes, retribuciones del propietario a valor de mercado y partidas ajenas al negocio— oscila habitualmente entre el 15% y el 30%. Ese ajuste puede alterar la valoración final más que el propio múltiplo.

Cuatro factores mueven el múltiplo dentro de su rango: la recurrencia de los ingresos, la dependencia del negocio respecto de su dueño, la concentración de clientes y el crecimiento demostrado. «Una empresa que sigue funcionando sin su propietario y con ingresos contractuales recurrentes se paga en la parte alta de la horquilla; la que depende de una sola persona y de tres clientes, en la parte baja», explican desde la firma. Estos rangos varían además por sector de actividad.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el valor de una empresa por múltiplos? Se multiplica el EBITDA normalizado de la empresa por un múltiplo de referencia de su sector. En el mid-market español ese múltiplo va de 4 a 18 veces según el sector.

¿Qué sector tiene los múltiplos más altos? El software y SaaS, con 6-10 veces EBITDA de media y hasta 10-18 veces en empresas con ingresos recurrentes y márgenes superiores al 70%.

¿Qué es el EBITDA normalizado y por qué importa? Es el EBITDA depurado de gastos no recurrentes, del sueldo del propietario a precio de mercado y de partidas ajenas al negocio. En las pymes españolas suele diferir del EBITDA contable entre un 15% y un 30%, y es la cifra correcta sobre la que aplicar el múltiplo.

¿Qué factores suben o bajan la valoración? La recurrencia de los ingresos, la baja dependencia del dueño, la diversificación de clientes y el crecimiento demostrado elevan el múltiplo. La alta concentración de clientes o la dependencia del propietario lo reducen.

Sobre Capittal

Capittal Transacciones es una boutique de M&A especializada en el mercado mediano (mid-market), con sede en Barcelona. Asesora a propietarios de empresas en procesos de venta, compra y valoración.