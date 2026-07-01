Vender una empresa tarda entre 9 y 12 meses: Capittal detalla el proceso

Muchos propietarios subestiman lo que implica vender su empresa y descubren tarde que la improvisación se paga. Capittal ha ordenado el proceso completo de una venta en el mid-market para responder a la segunda gran pregunta del vendedor, después de cuánto vale: cómo se vende.

El proceso se estructura en siete fases: preparación y valoración; elaboración de los materiales (cuaderno de venta y teaser anónimo); identificación y contacto de compradores; firma de acuerdos de confidencialidad y recepción de ofertas indicativas; due diligence; negociación del contrato de compraventa (SPA); y cierre. En una operación ordenada, el conjunto lleva entre 9 y 12 meses, si es antes, es mal vender. Llegar a los buenos compradores lleva su tiempo.

Los errores que más destruyen valor se concentran al principio y al final del proceso. «Vender con las cuentas sin preparar, sin un único proceso competitivo y sin asesor, o a través de una plataforma sin especialistas es la combinación que más rebaja el precio», señalan desde Capittal. Llegar a la due diligence sin la documentación en orden retrasa la operación.

La ausencia de competencia es el segundo gran fallo. «Negociar con un solo comprador significa aceptar su precio; abrir un proceso ordenado con varios interesados es lo que crea tensión competitiva y sostiene la valoración», explican desde la firma.

La preparación previa —lo que en el sector se conoce como vendor due diligence— es la palanca con mejor retorno. Anticipar los problemas que el comprador encontrará, y resolverlos antes de que los use para negociar, protege el precio acordado y evita sorpresas en la recta final.

Todo ello ocurre en un mercado favorable al vendedor. El mid-market español firmó en 2025 uno de sus mejores años, con la valoración media al alza y un protagonismo creciente del capital, nacional e internacional, en busca de plataformas de consolidación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se tarda en vender una empresa? Entre 9 y 12 meses en una operación ordenada del mid-market, desde la preparación hasta el cierre y el cobro.

¿Cuáles son las fases de una venta de empresa? Se pueden resumir en: preparación y valoración, materiales de venta (cuaderno y teaser), búsqueda de compradores y ofertas indicativas, due diligence, negociación del SPA y cierre.

¿Qué errores reducen el precio de venta? Los tres principales: vender sin preparar las cuentas, negociar con un único comprador sin proceso competitivo y afrontar la operación sin asesor.

¿Qué es la vendor due diligence? Es la revisión que hace el propio vendedor de su empresa antes de sacarla al mercado, para detectar y resolver los problemas que el comprador encontraría.

¿Una oferta indicativa obliga a vender? No. La oferta indicativa no vincula a ninguna de las partes.

Sobre Capittal

Capittal Transacciones es una boutique de M&A especializada en el mercado mediano (mid-market), con sede en Barcelona. Asesora a propietarios de empresas en procesos de venta, compra y valoración, acompañando cada operación de principio a fin. Más información en capittal.es.

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