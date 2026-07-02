Arriaga Asociados recuerda que la Ley de Segunda Oportunidad también ayuda a particulares

Hay personas que hacen todo lo que se espera de ellas. Se levantan temprano, trabajan, pagan cuando pueden, renuncian a gastos y vuelven a empezar al día siguiente. Sin embargo, llega un momento en que las cuentas dejan de salir.

No siempre hay detrás una mala decisión económica. Una separación, una enfermedad, el cierre de un negocio, una reducción de ingresos o la acumulación de préstamos pueden convertir una economía familiar estable en una situación de la que parece imposible escapar.

Mientras millones de personas preparan sus vacaciones, otras muchas viven pendientes de cómo afrontar el próximo recibo. Para ellas, llegar a fin de mes ya supone un reto y plantearse unos días de descanso resulta sencillamente imposible.

En este contexto, la Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una herramienta legal que permite cancelar total o parcialmente las deudas de particulares y autónomos que cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Sin embargo, muchas personas siguen desconociendo que existe esta posibilidad o creen, erróneamente, que solo está pensada para empresarios y autónomos o que acogerse a ella implica perder automáticamente su vivienda o las herramientas con las que trabajan.

Dos casos tramitados recientemente por el despacho de abogados Arriaga Asociados muestran que detrás de esta ley hay personas con historias muy distintas, pero con algo en común: todas pensaban que ya no tenían salida.

María, hostelería. Trabajó durante años en el sector de la hostelería mientras cuidaba de su marido, gravemente enfermo. Tras su fallecimiento, no pudo hacer frente a las deudas acumuladas. Arriaga Asociados consiguió la exoneración de 66.103,37 euros, lo que le permitió cerrar una etapa muy difícil.

José, dependiente. Regentaba una tienda de alimentación cuando llegó la pandemia. Solicitó una ayuda pública para mantener el negocio y, tiempo después, se le reclamó su devolución, agravando su situación económica. Hoy trabaja como dependiente y es padre de dos hijos. Arriaga Asociados consiguió la exoneración de 10.866,49 euros, lo que le permitió dejar atrás una situación económica insostenible.

«Muchas personas llegan agotadas y convencidas de que ya no existe ninguna solución. Lo primero que hacemos es escuchar su situación y analizar si pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Está pensada no solo para empresarios y autónomos, sino para cualquier persona de buena fe que ya no puede hacer frente a sus deudas», explica Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.

Las personas que atraviesen dificultades para hacer frente a sus deudas o se sientan identificadas con alguna de estas situaciones pueden ponerse en contacto con Arriaga Asociados, donde un equipo especializado estudiará su caso y valorará si cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

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