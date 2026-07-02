CASA CUPRA Raval marca el ritmo de julio con el inicio de las Raval Music Sessions de Maria Arnal y Erik Urano

CASA CUPRA Raval presenta su programación de julio con el estreno de las RAVAL MUSIC SESSIONS, un nuevo ciclo de música inspirado en el ADN del CUPRA Raval que reúne propuestas artísticas conectadas con la energía de la ciudad. Las primeras sesiones estarán protagonizadas por dos de las voces más singulares de la escena actual: Maria Arnal, que redefine los límites entre la canción de autor y la experimentación, y Erik Urano, referente capaz de romper las fronteras entre el rap y la electrónica.

RAVAL MUSIC SESSIONS

El 2 de julio, a las 19:00 h, abrirá la programación Erik Urano, artista clave del rap experimental y la electrónica, reconocido por su capacidad para fusionar poesía, crítica social y sonido digital. En esta ocasión, invitará al público a adentrarse en el universo que se esconde tras Stalker, su último álbum. El encuentro arrancará con una entrevista a cargo de Frankie Pizá y continuará con la escucha completa de los 10 temas del disco, que el artista irá desgranando uno a uno para compartir con el público.

El 9 de julio, a las 19:30 h, será el turno de Maria Arnal, una de las voces más singulares e innovadoras de la música contemporánea. Su investigación en torno a la voz y la tecnología sonora ha redefinido los límites de la música actual, moviéndose con naturalidad entre el pop, la electrónica y la performance. En esta ocasión, llegará al espacio para presentar en exclusiva su nuevo single, aún inédito. El encuentro se plantea como una experiencia cercana e íntima que incluirá vinilos, merchandising exclusivo y su inconfundible show con láseres y una cuidada escenografía.

CASA CUPRA LIVE SPORTS

Con el arranque del Tour de Francia en Barcelona, CASA CUPRA Raval se suma a la emoción del Grand Départ. El próximo 4 de julio ofrecerá en directo, en REV EL BAR, la retransmisión de la primera etapa: una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, con salida a las 17:05 h y última llegada prevista a las 19:16 h. Un recorrido corto, intenso y espectacular que promete el mejor ciclismo desde el primer día.

REBEL TRAINING

El 14 de julio, CASA CUPRA Raval dará la bienvenida al verano con una edición especial de la CUPRA Running Tribe, que culminará en el espacio de Beso Pedralbes con un exclusivo after run. La convocatoria espera reunir a más de 1.000 runners en una experiencia colectiva que combina deporte, comunidad y estilo de vida activo.

CASA CUPRA Gallery

Durante todo el mes de julio continuará también la exposición Regeneraciones: China y España en el espejo, una muestra comisariada por Manuel Blanco y Li Xiangning, con la colaboración de Héctor Navarro y Gao Changjun, que reflexiona sobre la regeneración urbana como estrategia clave para el futuro de las ciudades.

La exposición reúne proyectos de España y China que exploran nuevas formas de intervenir sobre el patrimonio construido, los barrios y los paisajes urbanos desde una perspectiva de sostenibilidad, innovación y diálogo cultural. El público, además, podrá participar en visitas guiadas con el comisario Manuel Blanco, que ofrecerá una lectura experta de las obras y de los procesos que articulan la muestra.

CASA CUPRA Talk

El programa de conversaciones de CASA CUPRA Raval arrancará el próximo 6 de julio, a las 18:30 h, con una nueva edición de Moments Estel·lars. Organizada por The New Barcelona Post, la sesión reunirá a Montserrat Tura, Oriol Nel·lo y Custodia Moreno para reflexionar sobre cómo la etapa del exalcalde de Barcelona y expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, sentó las bases de muchos de los proyectos que hoy continúan transformando la ciudad y definiendo su futuro.

La programación continuará el 7 de julio, a las 19:00 h, con un Afterwork El Periódico protagonizado por Jorge Azcón, presidente de Aragón. Abogado de formación y exalcalde de Zaragoza, Azcón abordará los principales retos de una comunidad clave para entender el pulso territorial, económico y político de España.

Por su parte, el 16 de julio, a las 19:00 h, tendrá lugar la CASA CUPRA Talk Carlos Ferrater y OAB: arquitectura abierta. Durante este encuentro, Carlos Ferrater repasará una trayectoria profesional de más de cinco décadas en la que ha dado forma a algunos de los edificios e intervenciones urbanas más emblemáticos de Barcelona, España y el ámbito internacional, incluido el espacio que ocupa CASA CUPRA Raval.

La sesión incluirá además la proyección del documental OAB 2005 – 2025 y un encuentro posterior con el propio arquitecto, que permitirá profundizar en su obra y en su visión de la arquitectura contemporánea.

ELECTRIC SATURDAY

El sábado 11 de julio llega una nueva edición de los Electric Saturday, una jornada centrada en el nuevo CUPRA Raval que combinará electrificación, innovación y experiencia de marca. La jornada contará con dos sesiones de mañana, a las 10:00 h y a las 12:30 h, respectivamente.

Además, CASA CUPRA Raval y CUPRA City Garage Madrid continúan acercando al público el CUPRA Raval, el nuevo vehículo urbano 100% eléctrico de la marca, que ya acumula 59 ventas desde su lanzamiento entre ambos espacios.

Para más información sobre todas las actividades de CASA CUPRA Raval: www.casacupra.com.

Sobre CASA CUPRA Raval

CASA CUPRA Raval es el punto de encuentro donde la movilidad eléctrica, la creatividad y la cultura urbana dialogan con la ciudad. Un social HUB en el corazón de Barcelona, concebido para conectar personas, ideas y emociones a través de experiencias memorables.

En las tres plantas públicas del edificio, los visitantes pueden disfrutar de zonas de encuentro y de trabajo, el espacio gastronómico REV EL BAR, el CUPRA Garage, donde se exponen los últimos lanzamientos, y un auditorio que acoge gran parte de la programación cultural del espacio.

Desde su inauguración en 2020, el espacio, abierto originalmente como CASA SEAT y rebautizado temporalmente en 2026 como CASA CUPRA Raval con motivo del lanzamiento del nuevo CUPRA Raval, se ha consolidado como uno de los espacios de marca más emblemáticos de la Ciudad Condal. Con más de 1,2 millones de visitantes desde su inauguración, más de 1.600 actividades realizadas y más de 1.100 coches vendidos, CASA CUPRA Raval es la embajada de SEAT y CUPRA en Barcelona.

Sobre CUPRA

Change needs drivers y CUPRA cree que el verdadero progreso proviene de la disrupción radical, desafiando expectativas y cuestionando lo establecido. Desde su lanzamiento en 2018, la marca ha transformado la industria del automóvil como instigadora de la creatividad y provocadora del cambio.

En tan solo siete años, CUPRA ha lanzado siete modelos y vendido más de un millón de vehículos a nivel mundial. Cada modelo CUPRA es incansablemente expresivo, con una apuesta por el diseño y el rendimiento.

Su gama incluye el CUPRA Ateca, el primer coche con el emblema CUPRA; el CUPRA León, rediseñado y mejorado como modelo independiente de CUPRA; el CUPRA Formentor, el primer coche desarrollado exclusivamente para la marca y actualmente su vehículo más vendido; el CUPRA Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca; el CUPRA Tavascan, un SUV coupé totalmente eléctrico; y el CUPRA Terramar, el SUV deportivo de la marca. En 2026, el CUPRA Raval, la interpretación radical del coche eléctrico urbano de la marca, se añadirá al porfolio.

CUPRA es más que un coche. Es una convicción. La Tribu CUPRA está formada por un equipo de embajadores que cuestionan lo establecido y traspasan los límites que detienen a otros, con miembros como Saúl Craviotto, el deportista español con más medallas olímpicas; el director de cine J.A. Bayona; el portero alemán Marc ter Stegen; y Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro y del premio The Best de la FIFA.

Obsesionada por elevar la emoción dentro y fuera de la carretera, CUPRA es también partner oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona, patrocinador premium del Premier Padel Tour y compite en la Fórmula E junto a Kiro Race Co.