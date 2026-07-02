GoodData.AI, en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2026 para plataformas de analítica e inteligencia de negocio

GoodData.AI, la plataforma de analítica nativa para IA, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Visionary en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2026 para plataformas de analítica e inteligencia de negocio (Analytics and Business Intelligence Platforms).

Para GoodData.AI, este reconocimiento supone un importante hito, ya que refleja su evolución desde la categoría de Niche Player hasta Visionary, un testimonio de la inversión continuada de la compañía en su arquitectura de analítica componible y nativa para IA, así como de la creciente demanda empresarial de soluciones de analítica embebida centradas en los desarrolladores y escalables.

En el núcleo de la plataforma de GoodData.AI se encuentra una capa semántica headless que actúa como base gobernada para la inteligencia de negocio, la ciencia de datos, los agentes de IA y las experiencias de aplicaciones embebidas. El enfoque analytics-as-code de la plataforma permite a los equipos de desarrollo crear, automatizar y gobernar la analítica como cualquier otro componente de software, aprovechando canalizaciones CI/CD, control de versiones y pruebas automatizadas para garantizar la coherencia y la fiabilidad de cada métrica, cuadro de mando y flujo de trabajo impulsado por IA.

«Creemos que ser reconocidos como Visionary en el Magic Quadrant de Gartner refleja hacia dónde se dirige el mercado y el camino que llevamos años construyendo. Las empresas ya no buscan herramientas monolíticas de inteligencia de negocio. Necesitan soluciones analíticas componibles, gobernadas y profundamente integradas en los productos y flujos de trabajo donde realmente se toman las decisiones. En mi opinión, nuestro reconocimiento en el Magic Quadrant valida que GoodData.AI está ofreciendo precisamente eso», expresó Roman Stanek, consejero delegado y fundador de GoodData.AI.

La plataforma de GoodData.AI, disponible como GoodData Cloud y GoodData Cloud Native, presta servicio a clientes de todo el mundo en sectores como los servicios financieros, la hostelería, las telecomunicaciones y el IoT industrial. Entre sus inversiones más recientes figuran la creación de un amplio repositorio de capacidades de IA tras la adquisición de UnderstandLabs, así como la incorporación de herramientas para la creación de agentes y flujos de trabajo que amplían las capacidades de analytics-as-code hacia experiencias de datos totalmente automatizadas e impulsadas por inteligencia artificial.

«El futuro de la analítica es agéntico, componible y basado en código. Nuestras inversiones en el mayor repositorio de capacidades de IA extensibles, en funcionalidades analíticas con prioridad para API, CLI y MCP, y en la gestión y gobernanza semánticas convergen en una plataforma especialmente preparada para esta nueva etapa. Creo que el reconocimiento de Gartner como Visionary ofrece a nuestros clientes y potenciales clientes la confianza de que nuestra visión no solo es sólida, sino que además la estamos ejecutando», explicó Peter Fedoročko, Field CTO de GoodData.AI.

El reconocimiento de GoodData.AI también se ve respaldado por las valoraciones de sus clientes. En Gartner® Peer Insights™, los usuarios verificados destacan de forma recurrente la flexibilidad de la plataforma y la calidad del soporte ofrecido por su equipo de ingeniería. Uno de los responsables de analítica de una empresa del sector del software señaló:

«La solución de analítica embebida de GoodData nos ofrece la flexibilidad y las capacidades avanzadas que buscábamos para atender mejor a nuestros clientes. El equipo responsable de la implantación ha respondido siempre con gran rapidez y nos ha proporcionado recomendaciones y apoyo muy útiles sobre las mejores opciones para nuestro caso.»—Senior Analytics Manager del sector del software; reseña publicada en Gartner® Peer Insights™.

En opinión de GoodData.AI, su posicionamiento en el cuadrante Visionaries refleja un cambio más amplio del mercado hacia plataformas analíticas preparadas para la IA, centradas en el desarrollador e integradas de forma natural en los complejos ecosistemas de datos y productos actuales. El informe completo Magic Quadrant™ de Gartner® ofrece un análisis detallado de los puntos fuertes y aspectos a tener en cuenta de GoodData.AI.

Acerca de GoodData.AI

GoodData.AI es una plataforma de analítica orientada a agentes de IA (agentic-first) diseñada para impulsar la toma de decisiones embebida sobre una base semántica gobernada. Fundada en 2007 y con oficinas tanto en Estados Unidos como en Europa, GoodData.AI presta servicio a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudándoles a impulsar cambios significativos y a maximizar el valor de sus datos.

Para más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a la compañía en LinkedIn, YouTube y Medium.

Aviso legal

Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Autores: Anirudh Ganeshan, Christopher Long y Edgar Macari. Fecha de publicación: 29 de junio de 2026.

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