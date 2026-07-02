Insight lanza Microsoft 365 E7, la Suite Frontier impulsada por IA, y la implanta en toda su empresa

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo para formalizar su papel como partner para el lanzamiento de Microsoft 365 E7, la Suite Frontier de Microsoft que combina productividad y seguridad avanzadas con inteligencia artificial (IA) diseñada para el ámbito laboral, y capacidades para gestionar y proteger los agentes de IA. Como una de las primeras empresas en implementar la Suite Frontier de Microsoft en toda su organización global, que cuenta con más de 14 000 empleados, Insight será el ‘cliente cero’ en la transición hacia una empresa dirigida por personas y operada por agentes. Esta doble función, como partner del lanzamiento y como adoptante interno a nivel de toda la empresa, posiciona a Insight como un partner que vive en primera persona la transformación hacia la IA.

Insight también forma parte de un reducido grupo de partners del lanzamiento global de Microsoft Agent 365, una designación que refleja la confianza de Microsoft en la capacidad de Insight para implementar, gestionar y escalar la IA argéntica de forma responsable. Junto con la implementación integral de Microsoft 365 E7 por parte de Insight, estas credenciales ofrecen a los clientes de Insight un único partner capaz de implementar toda la gama de IA de Microsoft, desde Microsoft 365 Copilot hasta los agentes autónomos, con seguridad y gobernanza integradas desde el primer día. Estas capacidades globales conjuntas se ofrecen a través de Insight AI, la submarca especializada de la empresa centrada en ayudar a las empresas a gestionar todo el ciclo de vida de la IA, desde la preparación inicial de la infraestructura hasta la optimización segura.

«Ser de los primeros en implementar E7 en toda la empresa forma parte de una estrategia deliberada para liderar desde la vanguardia nuestra propia transformación hacia la IA y llevar esta oferta directamente a nuestros clientes», afirmó Jack Azagury, CEO y presidente de Insight. «Estamos entrando en una era en la que los ganadores se definirán por la rapidez con la que puedan poner en práctica la IA, de forma segura y a gran escala, centrándose en aportar un valor cuantificable. Estamos realizando el arduo trabajo de desarrollar esa capacidad desde dentro hacia fuera y, ahora, estamos aplicando las lecciones aprendidas e integrándolas en nuestras soluciones para clientes de Insight AI».

La credibilidad de Insight a la hora de ofrecer E7 a sus clientes se basa en sus propios resultados contrastados de transformación. A través de su programa Flight Academy, Insight logró un 91% de adopción de Copilot entre su plantilla global en tan solo nueve meses, y los empleados reportaron que habían ganado una media de cuatro horas de productividad a la semana.

Insight ha plasmado esta metodología en un marco de implementación repetible que ya está a disposición de sus clientes. Por ejemplo, Texans Credit Union, una cooperativa financiera con 70 años de historia que presta servicio en el estado de Texas y que es cliente de E7, se asoció con Insight para migrar a Azure, implementar Microsoft 365 con Copilot y desarrollar una seguridad basada en IA que tenga en cuenta el cumplimiento normativo y se adapte a la normativa de las cooperativas de crédito, lo que le ha permitido a la cooperativa recuperar horas de trabajo y reducir costes, hacer un uso eficiente de los recursos y, como resultado, ofrecer aún más valor a sus miembros.

«Asociarnos con Insight ha supuesto un gran impulso para nuestro equipo en nuestro esfuerzo por mejorar la situación financiera de nuestros socios, teniendo siempre en cuenta la comodidad y la seguridad. Hemos modernizado toda nuestra infraestructura, hemos implementado Copilot con los controles de seguridad y cumplimiento normativo que requiere una entidad financiera y, al consolidarnos en Microsoft 365 E7, hemos eliminado la complejidad y el coste que supone adquirir licencias de forma individual. Insight nos ha ayudado a sentar las bases para el futuro», afirmó Ian Beirnes, vicepresidente de Sistemas de TI de Texans Credit Union.

«El mercado exige un partner que viva la transformación tanto como la vende», afirmó Nicole Dezen, Chief Partner Officer y CVP, Global Channel Partner Sales de Microsoft. «Insight ha asumido que un partner pionero está implementando la suite más avanzada de Microsoft en toda la empresa, poniéndola en práctica con la seguridad y la gobernanza adecuadas, y convirtiendo esos conocimientos en soluciones para que sus clientes lideren la era de la IA. Así es como se perfila el futuro del canal».

A medida que las organizaciones implementan E7 y comienzan a poner en funcionamiento agentes de IA, la seguridad se convierte en un factor clave. Managed Exposure Defense de Insight, un servicio de seguridad gestionado único impulsado por Microsoft y basado en Defender XDR y Sentinel, ayuda a las organizaciones a hacer frente a las amenazas emergentes de la era de la IA, especialmente a medida que nuevos modelos de IA llegan al mercado. Esta oferta resulta especialmente atractiva para las organizaciones del tamaño medio, que quizá no dispongan de los mismos recursos que las grandes empresas para responder con rapidez a las amenazas emergentes.

Para saber cómo Insight puede ayudar a su organización a desplegar la Suite Frontier de Microsoft, hacer clic aquí.

Acerca de Insight

Insight Enterprises es un integrador de soluciones líder que ayuda a los clientes a resolver sus retos tecnológicos combinando el hardware, el software y los servicios adecuados. Son una empresa tecnológica global incluida en la lista Fortune 500, con una red de más de 6.000 socios y expertos en todo el mundo que ofrecen acceso a capacidades de TI integrales. Llevan más de 35 años proporcionando y optimizando soluciones tecnológicas para sus clientes de forma eficiente, eficaz y segura. Han sido reconocidos como ‘Great Place to Work’, ‘Mejor empleador del mundo’ por Forbes y ‘Mejor lugar para trabajar del mundo’ por Fortune. Descubrir más en insight.com. NSIT-M