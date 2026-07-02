El reto del abandono de tratamientos orales en cáncer de mama: señales de alerta para mejorar su adherencia

Se prevé que en 2026 se diagnostiquen más de 38.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, el tumor más frecuente entre las mujeres. Aunque los avances en diagnóstico y tratamiento han mejorado significativamente la supervivencia, la falta de adherencia terapéutica continúa siendo uno de los principales desafíos, especialmente en los tratamientos endocrinos que se administran durante años tras la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia.

Con el objetivo de ayudar a detectar posibles dificultades en la continuidad de estos tratamientos orales, Lilly ha desarrollado, junto a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y la psicooncóloga Marta de la Fuente, una guía que forma parte del movimiento ‘Entre Ellas’ y se enmarca en el proyecto CaMBIOAT. La iniciativa cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama y el Grupo SOLTI.

La guía recoge algunas señales de alerta que pueden indicar dificultades en la adherencia terapéutica, como la pérdida de motivación para continuar el tratamiento, la tendencia a minimizar síntomas o evitar conversaciones con el equipo médico, el desánimo persistente o la aparición frecuente de pensamientos relacionados con abandonar la medicación.

«La adherencia terapéutica no depende únicamente de la voluntad de la paciente. Influyen factores emocionales, físicos y sociales como los efectos secundarios, el cansancio acumulado o las preocupaciones personales y familiares», explica Marta de la Fuente, psico-oncóloga sanitaria experta en emociones y salud. Por ello, subraya la importancia de ofrecer información, acompañamiento y apoyo continuado durante todo el proceso.

Desde FECMA, su presidenta, Antonia Gimón, destaca que las barreras para mantener la adherencia pueden incluir la falta de información, una comunicación insuficiente con el equipo médico, el miedo a los efectos secundarios o la dificultad de mantener tratamientos prolongados en el tiempo. «Es importante que la paciente se sienta acompañada durante todo el proceso», señala.

Por su parte, la Dra. Susana De La Cruz, oncóloga médica y miembro de la Junta Directiva de SEOM, recuerda que una comunicación cercana y personalizada es fundamental. «Las pacientes mejor informadas son las que mejor cumplen los tratamientos indicados», afirma.

Con esta iniciativa, Lilly refuerza su compromiso con el acompañamiento a las mujeres con cáncer de mama mediante recursos que contribuyan a identificar dificultades de forma temprana y favorezcan una toma de decisiones informada y compartida.