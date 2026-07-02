VASS/T4S centra su estrategia SAP en proyectos Large Enterprise de alto valor para clientes globales

VASS/T4S transfiere su unidad de negocio SAP de perfil MidMarket, con base en Valencia, como parte de una reorganización que concentra sus capacidades SAP en proyectos Large Enterprise de mayor complejidad y especialización para clientes globales.

La compañía continúa desarrollando su línea de expansión internacional VASS » T4S (VASS Technology for SAP), especializada en la implantación y evolución de soluciones SAP Business Suite, ERP, CX, BTP, IA y analítica para grandes organizaciones.

«Hemos tomado la decisión de concentrar la propuesta SAP en los proyectos donde aportamos más valor diferencial: procesos Large Enterprise y Corporate complejos y de alto impacto para clientes globales», señala Jose Pablo de Pedro, CEO de VASS/T4S. «Esto permite poner el foco y especialización en las grandes organizaciones que necesitan acompañamiento estratégico en su transformación SAP, no solo ejecución técnica».

Una estrategia global con foco en innovación y especialización

VASS » T4S nació como parte fundamental del plan estratégico del grupo. En este contexto, esta línea de negocio se posiciona como un referente en soluciones SAP, combinando talento, experiencia y una visión estratégica centrada en el cliente.

Sobre VASS / T4S

VASS » T4S (VASS Technology for SAP) es la línea de negocio global de VASS especializada en soluciones SAP, nace con el propósito de acelerar el crecimiento del grupo a través de la creación de una marca fuerte y reconocida en el ecosistema SAP.

Con un equipo de más de 500 profesionales especializados y presencia en EE. UU., Alemania, Suecia, Latinoamérica y España, VASS » T4S ayuda a las organizaciones a impulsar su estrategia de negocio mediante la innovación tecnológica y la optimización de procesos con las soluciones de la SAP Business Suite: ERP, CX, BTP, IA, analítica y SuccessFactors, entre otras.

Apuestan por la innovación, la escalabilidad y el talento global para acompañar a sus clientes en su evolución hacia modelos más inteligentes, sostenibles y basados en datos.