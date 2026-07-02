De Venice Beach a Zaragoza: Gold’s Gym anuncia su próxima apertura en la zona de Delicias

Gold’s Gym da un nuevo paso en su plan de expansión en España y anuncia el inicio inminente de las obras de 2 nuevos clubes. La primera ubicación de Zaragoza estará ubicada en pleno barrio de Delicias. La segunda permanece en confidencialidad hasta su revelación oficial, que tendrá lugar a través de los canales de la marca en los próximos días.

Con estas 2 nuevas aperturas, Gold’s Gym continúa ejecutando su hoja de ruta con paso firme. Una expansión selectiva, ordenada y fiel a los estándares que han convertido a esta marca en el icono global del fitness desde 1965. El objetivo de alcanzar 40 clubes operativos en los próximos 10 años está en marcha.

Una versión mejorada del concepto Gold’s Gym

Gold’s Gym llega a Zaragoza con una propuesta más completa, con mayor superficie de entrenamiento, nuevas amenities que amplían la experiencia del socio, y una oferta de entrenamiento pensada para quien entrena en serio, sin importar en qué punto de su camino esté.

El espacio ha sido diseñado para garantizar una experiencia sin masificaciones, uno de los clubes más grandes de Zaragoza, más maquinaria de trabajo, más libertad de movimiento. Porque entrenar bien empieza por tener el espacio para hacerlo. Solo Gold’s Gym puede ofrecer ese nivel de amplitud sin renunciar a la intensidad.

«Lo que comenzó en Venice Beach en 1965 mantiene intacta su esencia, un espacio diseñado para quienes entienden el entrenamiento como un estilo de vida. Sin masificaciones, con equipamiento de primer nivel y una experiencia pensada para entrenar de verdad. Zaragoza representa perfectamente el tipo de comunidad con la que queremos crecer, una ciudad activa, comprometida y apasionada por el fitness. Y esto es solo el principio. Muy pronto anunciaremos nuevas aperturas que seguirán impulsando la expansión de Gold’s Gym en España», Ignacio Barbancho, CEO Gold’s Gym España.

El equipamiento que ha forjado leyendas desde Venice Beach

Los nuevos clubes contarán con una dotación de maquinaria nunca vista, el nuevo Gold’s Gym de Zaragoza contará con un 30% más de máquinas que el competidor inmediato, con la mayoría de ellas triplicadas y cuadruplicadas para eliminar esperas, y una selección de gamas con biomecánica avanzada que no están presentes en los gimnasios comerciales convencionales. Equipamiento nacido para el alto rendimiento con el que entrenaron las leyendas, pensado para cualquiera que quiera empezar a entrenar en serio. Este es el estándar de Gold’s Gym desde 1965.

Zaragoza, una ciudad a la que Gold’s Gym llega con todo

Zaragoza es una ciudad con una cultura del deporte profundamente arraigada y una comunidad muy activa que lleva tiempo demandando un concepto de entrenamiento diferente, serio, sin masificaciones, a la altura de su gente. Es exactamente el tipo de ciudad en la que Gold’s Gym quiere estar. Llegar a Zaragoza no es solo una decisión de negocio, es un reconocimiento a la comunidad Gold’s Gym.

Los detalles sobre la ubicación exacta, la superficie y la fecha de apertura se comunicarán próximamente a través de las cuentas de Instagram y la web oficial de Gold’s Gym.

Los primeros interesados pueden adelantarse en goldsgym.es/club/zaragoza y ser los primeros en conocer todos los detalles del nuevo club.

Un plan de expansión sin pausa

Gold’s Gym España opera bajo el modelo de masterfranquicia con Ignacio Barbancho como CEO y managing director de la cadena. Una expansión planificada para el largo plazo, con un ritmo de crecimiento que responde a la solidez del modelo y a la demanda real del mercado.

Tras las exitosas aperturas de Terrassa (3.800 m²) y el flagship de Sant Cugat del Vallès (5.600 m²), el club más grande de la marca en Europa, ambos con una acogida por encima de todas las previsiones y campañas de preventa récord que confirmaron la fortaleza del concepto en el mercado español, la marca acelera su plan con el objetivo de alcanzar 40 clubes operativos en los próximos 10 años.

Además de Zaragoza y la segunda ubicación próxima a anunciar, los proyectos en curso incluyen Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca y Sevilla. La central ha iniciado ya la comercialización de zonas de franquicia por provincias, abriendo el proceso de selección a nuevos interesados en liderar el desarrollo de la marca a nivel territorial.

Sobre Gold’s Gym

Fundado por Joe Gold en 1965 en Venice Beach (California), Gold’s Gym es la marca de fitness más reconocida del mundo, con más de 700 gimnasios en los cinco continentes. A lo largo de su historia ha sido sinónimo de fuerza, transformación y comunidad, y hoy continúa liderando la industria del fitness global.