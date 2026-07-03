La Abuela Carmen valora positivamente una de las mejores campañas de ajo de los últimos años

Finalizada la campaña del ajo 2026, La Abuela Carmen hace un balance positivo de una temporada marcada por una producción superior a la del pasado año y una excelente calidad del producto. La empresa cordobesa, una de las principales productoras del sector en Andalucía, atribuye estos resultados a las favorables condiciones meteorológicas registradas durante el ciclo de cultivo, así como al trabajo realizado en todas las fases de la producción.

Para el gerente de La Abuela Carmen, Manuel Vaquero, «ha sido una de las mejores campañas de los últimos ejercicios. La combinación de experiencia, innovación y un cuidado constante del cultivo ha permitido obtener un producto de excelente calidad. Este resultado anima al equipo a seguir innovando y refuerza el compromiso de mantenernos como un referente para el sector y para los clientes».

El ajo, fuente de empleo

Más allá de la cosecha, la campaña vuelve a evidenciar la importancia económica y social del ajo. Desde la siembra hasta el envasado, este alimento generó alrededor de 400.000 jornales en Andalucía y cerca de 100.000 en la provincia de Córdoba, manteniéndose como uno de los cultivos hortícolas con mayor capacidad para crear empleo.

En este contexto, La Abuela Carmen generó 23.000 jornales, lo que supone casi uno de cada cuatro empleos vinculados a la campaña del ajo en Córdoba y cerca del 6 % de los registrados en Andalucía. Asimismo, si se suma a esta cifra los jornales dedicados a la transformación del bulbo, el cómputo anual de la empresa montalbeña alcanza un total de 40.000 jornales.

«Detrás de cada campaña agrícola hay miles de jornadas de trabajo y un sector que sostiene la economía de numerosos municipios. El ajo no solo genera riqueza; también fija población, crea empleo estable durante buena parte del año y mantiene vivo un conocimiento agrícola que forma parte de la identidad de La Abuela Carmen. Por eso, su futuro pasa por seguir apostando por la calidad, la diferenciación y el origen», concluye Vaquero.

Economía circular y sostenibilidad

Por último, el balance de la campaña refleja también el compromiso de La Abuela Carmen con un modelo de producción basado en la economía circular. La empresa aprovecha la totalidad del ajo y de la planta para alimentación animal o como abono, una estrategia sostenible que completa con el uso de envases compostables y energía solar en sus instalaciones.

Sobre La Abuela Carmen

La Abuela Carmen (Montalbán, Córdoba) es una empresa familiar con más de 40 años de trayectoria dedicada al cultivo de ajo en plantaciones propias. Como productora de ajo fresco y referente mundial en la exportación de ajo ecológico, la marca andaluza cuenta con una amplia gama de productos, entre ellos ajo pelado, conservas de ajo, ajo frito, pasta de ajo y es la única empresa del mundo que produce cebolla negra. Entre los reconocimientos obtenidos destacan el Premio BBVA a los 10 mejores productores sostenibles y el reconocimiento como mejor productora de ajos de la Unión Europea.