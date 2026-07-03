mentorDay recibe el premio ‘Idea del Año’ de Actualidad Económica por su proyecto Hotel SOCIAL+

mentorDay ha sido reconocido por Actualidad Económica, publicación de El Mundo, con el premio ‘Idea del Año’ en la categoría de Turismo por su proyecto Hotel SOCIAL+, una iniciativa que busca transformar los hoteles en agentes activos del desarrollo económico y social de sus comunidades.

El reconocimiento forma parte de la selección ‘Las 100 Mejores Ideas de 2026’, publicada cada año por Actualidad Económica, que destaca iniciativas empresariales innovadoras en ámbitos como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la transformación digital, la responsabilidad social, el empleo y el turismo.

En esta edición, Hotel SOCIAL+ ha sido distinguido por su capacidad para impulsar un modelo de turismo regenerativo en el que los huéspedes de los hoteles pueden convertirse en mentores y colaboradores de emprendedores locales. El objetivo es favorecer la creación de empleo de calidad, fortalecer el tejido empresarial del destino y generar un impacto positivo en las comunidades.

Un modelo para conectar turismo y emprendimiento local

Hotel SOCIAL+ nace con el propósito de incorporar modelos de economía social a la gestión hotelera. El proyecto convierte a los establecimientos hoteleros en plataformas de conexión entre viajeros, expertos, mentores y emprendedores locales, facilitando el intercambio de conocimiento, experiencia y oportunidades de negocio.

A través de este modelo, los hoteles no solo ofrecen alojamiento, sino que también pueden convertirse en espacios dinamizadores del emprendimiento, la innovación local y el desarrollo económico del territorio.

La iniciativa ha recibido distintos reconocimientos por su contribución a un turismo más inclusivo, sostenible y vinculado al impacto social. Con este nuevo premio, mentorDay refuerza su apuesta por proyectos capaces de conectar actividad turística, emprendimiento y desarrollo comunitario.

Reconocimiento junto a empresas e instituciones referentes

mentorDay comparte este reconocimiento con destacadas compañías e instituciones incluidas en la lista ‘Las 100 Mejores Ideas de 2026’, entre ellas proyectos impulsados por Iberostar, Sener, Meliá, Roca, BBVA, TaxDown y Sequentia Biotech, además de numerosas iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, sostenibilidad, economía circular, energías renovables y transformación digital.

La edición especial de Actualidad Económica recoge un total de 100 empresas, startups, instituciones y proyectos innovadores que están contribuyendo a la transformación económica y social en España.

La ceremonia oficial de entrega de los premios ‘Las 100 Mejores Ideas de 2026’ tendrá lugar el próximo 4 de junio y reunirá a representantes de las principales empresas, startups e instituciones reconocidas por su capacidad de innovación y transformación.

Un premio para la comunidad de mentorDay

«Este premio supone un enorme reconocimiento para toda la comunidad de mentorDay y refuerza nuestra misión de impulsar iniciativas empresariales que generen impacto económico, social y medioambiental positivo. Hotel SOCIAL+ demuestra que la innovación turística y el compromiso social pueden ir de la mano», destaca el equipo de mentorDay.

«Sin el compromiso, el talento y la generosidad de nuestra comunidad, proyectos como Hotel SOCIAL+ no existirían. Este reconocimiento pertenece a todas las personas que creen en el emprendimiento como motor de cambio social», añaden desde la organización.

Sobre mentorDay

mentorDay es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro especializada en impulsar el crecimiento de emprendedores, startups y pymes. La entidad ha sido reconocida por el ranking internacional de programas de aceleración de Funcas como la mejor aceleradora de España y situada entre las cinco mejores aceleradoras privadas del mundo según UBI Global 2021-2022.

A lo largo de su trayectoria, mentorDay ha desarrollado más de 100 programas de aceleración y ha apoyado a más de 3.000 empresas de 40 países, facilitando formación, mentoring, internacionalización e innovación abierta.

La organización cuenta con una red internacional de más de 1.000 profesionales voluntarios procedentes de empresas, universidades, administraciones públicas y entidades colaboradoras, que comparten su experiencia y conocimiento para ayudar a los emprendedores a lanzar negocios sostenibles, escalables y generadores de empleo de calidad.

Con iniciativas como Hotel SOCIAL+, mentorDay continúa promoviendo modelos empresariales innovadores capaces de generar impacto económico, social y medioambiental positivo.