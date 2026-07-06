El 33% de los hogares españoles se considera financieramente estable, pero el 29% no puede ahorrar

Los hogares españoles presentan mayor estabilidad financiera que la media internacional, pero con una capacidad de ahorro significativamente inferior. Estas son las principales conclusiones del Allianz 3am Report 2026 para España, un estudio global realizado entre 10.000 personas de diez países que analiza las preocupaciones que afectan al bienestar económico de los ciudadanos.

Según el informe, el 33% de los españoles se considera financieramente estable y capaz de cubrir sus necesidades con comodidad, frente al 27% de media global. Sin embargo, el 29% reconoce que actualmente no puede ahorrar y el 40% ha convertido la reducción del gasto en su principal estrategia económica.

Hogares españoles: estabilidad sin margen de ahorro

Los hogares españoles mantienen una situación financiera más sólida que la media de los diez países analizados: Australia, Brasil, Francia, Alemania, Indonesia, Italia, España, Suiza, Turquía y Gran Bretaña.

El 33% de los españoles se considera financieramente estable, seis puntos porcentuales por encima de la media global (27%). Además, solo el 8% de los españoles declara dificultades importantes para cubrir necesidades básicas, frente al 11% internacional.

Sin embargo, esta estabilidad no se traduce en capacidad de ahorro:

Solo el 12% de los españoles destina recursos al ahorro o la inversión, frente al 20% de media internacional

El 29% reconoce que actualmente no puede ahorrar

El 31% únicamente consigue reservar menos del 10% de sus ingresos mensuales

El 40% afirma que su principal prioridad económica es reducir gastos

Los resultados reflejan una paradoja: los hogares españoles presentan mayor estabilidad financiera que la media internacional, pero cuentan con un margen mucho más reducido para generar ahorro y fortalecer su resiliencia económica a largo plazo.

Contexto global: las finanzas, principal preocupación junto a la salud

A nivel global, las finanzas y la salud se sitúan como las dos mayores preocupaciones personales, ambas con un 48%, con una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre el resto de inquietudes.

El Allianz 3am Report 2026 revela que solo el 5% de la población mundial se siente verdaderamente segura desde el punto de vista financiero. Casi uno de cada tres hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes y la mayoría concentra su presupuesto en necesidades esenciales:

Alimentación: 77%

Vivienda: 49%

Reducción de gastos no esenciales: 34%

Ahorro para necesidades básicas futuras: 22%

En Europa, la presión financiera se intensifica. Las preocupaciones económicas aumentan en Francia, Alemania y Gran Bretaña, y se sitúan también entre las principales inquietudes en España y Suiza, los dos nuevos mercados incorporados este año al estudio.

Declaración de Bernd Heinemann, Head of Group Strategy, Marketing and Distribution de Allianz SE: «Las preocupaciones por las finanzas y la salud son cada vez más un reflejo de la búsqueda de estabilidad en un mundo cambiante. A medida que los presupuestos familiares se concentran en cubrir lo esencial, a muchas personas les cuesta más ahorrar, planificar a futuro y sentir que tienen el control de su situación económica. En Allianz, estar cerca de los clientes empieza por entender su día a día. Pero también implica ayudarles a tomar decisiones financieras con mejor información y asegurar que cuenten con un acceso adecuado a soluciones de salud y prevención. Esa es la forma en que su confianza generación tras generación: ofreciendo protección y tranquilidad a través de soluciones aseguradoras que valoran y que están a su alcance».

Allianz lanza una plataforma gratuita de educación financiera

El aumento del coste de la vida y la creciente responsabilidad de los ciudadanos sobre su jubilación, patrimonio y protección financiera hacen que la educación financiera sea más importante que nunca.

Según Allianz Research, únicamente el 18% de la población dispone de conocimientos financieros avanzados, mientras que el 26% cuenta únicamente con conocimientos básicos.

Para contribuir a reducir esta brecha, Allianz ha lanzado el Allianz School for Life Hub, una plataforma digital gratuita con contenidos adaptados a diferentes etapas de la vida —desde niños hasta adultos— que aborda:

Elaboración de presupuestos

Inversión

Gestión del riesgo

Es posible consultar el estudio completo en el siguiente enlace: The Allianz 3am Report 2026

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial principal del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Con sede en Barcelona y presencia en todo el territorio nacional, la compañía cuenta con más de 2.300 empleados y una red de más de 13.000 mediadores.

Allianz Seguros ofrece seguros para particulares (Vida, Salud, Autos, Hogar y Accidentes) y para empresas (Multirriesgos, responsabilidad civil y soluciones personalizadas), combinando atención presencial en su red de sucursales con servicios digitales a través de su aplicación móvil y área de cliente online.

Allianz Seguros forma parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, presente en cerca de 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y corporativos*.

* Datos a 31 de diciembre de 2025. El número de clientes incluye únicamente los clientes de Allianz correspondientes a entidades consolidadas dentro del perímetro de reporting.