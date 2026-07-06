wecity y PwC lanzan su primer Observatorio de la financiación inmobiliaria: alternativa y wealthtech

wecity, la plataforma de financiación alternativa inmobiliaria líder en Europa en ratio de devolución, en colaboración con PwC, ha presentado hoy las conclusiones de su I Observatorio ‘El futuro de la inversión y financiación inmobiliaria: alternativa y WealthTech’. Este informe pionero analiza a fondo el cambio de paradigma en la financiación promotora, el impacto de las nuevas normativas bancarias y el papel decisivo de la innovación tecnológica (WealthTech) en la democratización del acceso a grandes operaciones inmobiliarias.

El documento señala que el endurecimiento de los requisitos de capital (Basilea III y IV) ha provocado que la banca tradicional exija niveles de protección (LTV) cada vez más estrictos. Esto ha generado una «brecha de capital» estructural, convirtiendo a la financiación alternativa en un socio estratégico indispensable para los promotores, especialmente en el desarrollo de suelo finalista y en el auge del sector Living, que ya acapara gran parte de la inversión inmobiliaria en España.

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Antonio Mañas, CEO de wecity, destaca el valor de esta radiografía del sector: «Este I Observatorio junto a PwC certifica una realidad que vivimos a diario: el crédito alternativo ha dejado de ser el plan B de los promotores para convertirse en el estándar de agilidad y eficiencia del mercado. Además, demuestra que la tecnología es el gran puente de esta década. Gracias a nuestra fuerte apuesta por el WealthTech y herramientas como la inversión automatizada, estamos logrando que el capital privado participe de operaciones institucionales con la máxima protección, rentabilidad y transparencia».

Por su parte, Javier Kindelán, Socio responsable del sector inmobiliario en PwC España subraya el impacto macroeconómico de este ecosistema: «El panorama financiero inmobiliario ha experimentado una transformación irreversible. Las exigencias regulatorias sobre los balances bancarios han creado una oportunidad histórica para las plataformas de financiación participativa y los fondos de deuda privada. Este Observatorio evidencia que la estructuración rigurosa y el cumplimiento de normativas como el Reglamento Europeo ECSP son la clave para atraer capital hacia un sector residencial que necesita soluciones urgentes de liquidez».

La tecnología como catalizador de la inversión

Además de la radiografía inmobiliaria, el Observatorio dedica un capítulo esencial a la evolución tecnológica del sector. Destaca cómo la Inteligencia Artificial y la progresiva digitalización de los procesos están eliminando fricciones históricas, protegiendo a los inversores del llamado fenómeno del flash-funding (cuando un proyecto alcanza el 100% de su objetivo de financiación en cuestión de segundos o escasos minutos tras su publicación) y permitiendo una diversificación de carteras a niveles antes reservados exclusivamente a la banca de inversión.

Con más de 250 millones de euros financiados, 0% de morosidad y en plena fase de expansión internacional en Portugal e Italia, wecity reafirma con este informe su posicionamiento no solo como financiador, sino como líder analítico y tecnológico del sector Real Estate europeo.

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