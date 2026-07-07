Abierto el plazo de presentación de candidaturas para los IX Premios MujerAGRO

El plazo para presentar las candidaturas para la IX edición de los Premios MujerAGRO, organizados por Siete Agromarketing y eComercio Agrario, ya está abierto. Estos galardones se enmarcan en el proyecto MujerAGRO, que nació en 2016 con el objetivo de promover el empoderamiento femenino en el sector agroalimentario, y se ha erigido como el altavoz de referencia para impulsar la igualdad real entre hombres y mujeres en este ámbito agroalimentario

Las personas, empresas o entidades interesadas podrán presentar las candidaturas desde hoy lunes 6 de julio hasta el próximo domingo 18 de octubre a las 23:59 horas.

Las categorías para la novena edición de los Premios MujerAGRO, cuyo acto de entrega tendrá lugar en febrero de 2027, son seis: MujerAGRO, Juventud, Empresa, Emprendimiento, Hombre y Food Tech.

El premio MujerAGRO Mujer valorará la trayectoria profesional en el sector, especialmente las acciones llevadas a cabo en favor de la igualdad en el sector agroalimentario y las emprendidas en el ámbito laboral, social, político y económico, tales como su contribución al relevo generacional, la visibilidad de la mujer agroprofesional o rural y al fomento y la incorporación de más mujeres a la actividad agroalimentaria.

La categoría MujerAGRO Juventud va destinado a mujeres emprendedoras y profesionales del sector con un máximo de edad de 35 años y que demuestren capacidad de liderazgo e innovación. Además, el jurado valorará proyectos con impacto real, que generen empleo y fijen población en el entorno rural.

El premio MujerAGRO Empresa distingue a empresas, cooperativas, entidades privadas que busquen favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres agroprofesionales. Asimismo, el jurado pondrá especial atención en el compromiso de la entidad con la igualdad, las acciones desarrolladas, el impacto de las mismas en la propia organización y el esfuerzo con su tamaño y capacidades, así como la coherencia y autenticidad de las iniciativas desarrolladas.

La categoría MujerAGRO Emprendimiento pone el foco en los proyectos liderados por mujeres que persiguen aportar innovación a la cadena de suministro agroalimentaria. Se valorará el fomento de este impulso a lo largo de los últimos 5 años.

En cuanto al premio MujerAGRO Hombre reconoce el recorrido profesional de un hombre que, en el ámbito laboral o empresarial, haya destacado por su defensa de los derechos de las mujeres en la actividad agroalimentaria. Se valorará qué líneas en materia de igualdad se han implementado en la empresa o proyecto al que pertenece durante su mandato.

El sexto galardón, MujerAGRO Food Tech, valora las iniciativas impulsadas por mujeres en las que se busque incorporar la tecnología y la digitalización a la cadena agroalimentaria. Será imprescindible que estas iniciativas estén creadas o lideradas por mujeres dentro de las organizaciones más relevantes en el campo tecnológico y de la investigación.

Más de 266 candidaturas en las ocho ediciones anteriores

Desde su creación, los Premios MujerAGRO han experimentado un crecimiento continuo en participación, impacto y reconocimiento institucional, siendo hoy el reconocimiento más transversal del sector agroalimentario en materia de igualdad.

En sus ocho ediciones celebradas hasta la fecha, se han presentado 266 candidaturas, reflejo del interés creciente del sector por visibilizar el liderazgo femenino y las iniciativas que impulsan la igualdad.

La categoría de Empresa es la que más candidatos ha acumulado en estos años con un total de 66. Le siguen MujerAGRO con 58 candidaturas, Emprendimiento con 52, Juventud con 38, Food Tech con 23 y Hombre con 13.

Los objetivos de los premios continúan alineados con el origen del proyecto, por lo que MujerAGRO sigue apostando por visibilizar el liderazgo femenino, impulsar la igualdad de oportunidades y reconocer el papel de las mujeres en toda la cadena agroalimentaria. También, por destacar a las empresas e instituciones más comprometidas con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito agroalimentario.

Metas que van acompañadas por los nuevos retos que han surgido en los últimos tiempos, como la implementación de proyectos innovadores basados en la tecnología o el fomento del relevo generacional en el sector.

Jurado

El jurado está formado por expertos e instituciones de reconocido prestigio en el sector agroalimentario, entre los que se encuentran representantes de Siete Agromarketing, Fundación Lafer, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA), Cooperativas Agro-alimentarias de España y Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al Día», Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas (UPM), Organización Interprofesional Láctea, (InLac), CIHEAM Zaragoza, European Landowners’ Organization (ELO), AMIT – MIT, Red de Mujeres por la Innovación y la Tecnología (Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnológicas), Ivoro Venture, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba (ETSIAM) y WA4STEAM.

Las candidaturas se enviarán al correo electrónico [email protected].

Para resolver cualquier duda las personas candidatas pueden contactar con Siete Agromarketing a través de los teléfonos +34 636 68 84 74/ +34 656 39 48 75 » +34 640 82 35 88

BASES completas de los IX Premios MujerAGRO.