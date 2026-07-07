Los Ecommerce Awards 2026 tienen finalistas: las 60 marcas que impulsan el comercio electrónico en España

El comercio electrónico en España atraviesa uno de sus momentos más dinámicos y competitivos, y la lista de finalistas de los Ecommerce Awards España 2026 es el mejor reflejo de ello. El certamen celebra su 17ª edición rompiendo todos sus registros históricos: más de 450 candidaturas presentadas por 190 empresas, lo que supone un crecimiento del 20 % respecto a la edición anterior.

Con una media de 35 aspirantes por categoría, la selección final muestra la enorme diversidad de la industria digital en el país. En la lista conviven marcas tradicionales en pleno despliegue omnicanal, nativos digitales enfocados al consumidor directo (D2C) y propuestas enfocadas al negocio entre empresas (B2B), despuntando especialmente los sectores de Moda, Alimentación, Belleza, Electrónica y Farmacia.

A continuación, se detalla la lista oficial de los finalistas de los Ecommerce Awards 2026 en estricto orden alfabético:

Mejor campaña de marketing para eCommerce

Freshly Cosmetics

Juguettos

Realfooding

Real Club Celta de Vigo – RIO1923

You Are The Princess

Mejor Ficha de Producto

Bella Aurora

Farmacia Barata

La Tienda HOME

Olistic

Superpet

Mejor estrategia SEO

Arcos

Casa del Libro

Habitium

Leroy Merlin

Totenart

Mejor estrategia de Atención al Cliente (Nueva)

Bookaris

Intex

LG Electronics España

Miscota

Salsa Jeans

Mejor uso de la IA Generativa

Fitnessdigital

Fnac

La Casa de las Carcasas

Sabia

Tefal

Mejor estrategia internacional

Civitatis

Decántalo

Disfrazzes

Ecoalf

Perfume’s Club

Mejor vendedor en marketplaces

Destinia

Fisura

Perfume’s Club (Engelsa)

Pitas

Singularu

Mejor eCommerce B2B

Arcon Food

Cosentino

GreenIce PRO

La Tienda del Apicultor

Würth España

Mejor seed eCommerce (Nueva)

Gladiatrix

Koketto Home

SalasVip

The Golf Square

Vanetta Food

Mejor Challenger eCommerce

Aldous

Flamingueo

Gioseppo

Hartem

Mexas

Directiv@ del año

Cristina Aristoy (CEO y cofundadora de Singularu)

Jorge Peláez (CEO & Founder de Farma2Go)

María García (CMO en Realfooding)

Sascha Beyer (CEO en Pādel Nuestro)

Teresa Sánchez (CMO de Multiópticas)

Mejor eCommerce 2026

Civitatis

Farmaciasdirect

Holafly

Pādel Nuestro

Planeta Huerto

Cita clave para el tejido empresarial en el ICEX

El desenlace final de los galardones, donde se entregarán las icónicas estrellas de oro, plata y bronce, tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre en el auditorio del ICEX en Madrid (Paseo de la Castellana).

La jornada comenzará a las 9:30 horas y, antes de la entrega de premios, se convertirá en un punto de encuentro para el sector gracias a varias mesas redondas técnicas. En ellas, los finalistas de las categorías de internacionalización, inteligencia artificial y gran facturación debatirán en directo y compartirán las claves y estrategias de sus proyectos.

La 17ª edición de los Ecommerce Awards cuenta con el respaldo institucional del ICEX y el apoyo de partners tecnológicos y agencias estratégicas como PHI, Wam y Webloyalty (Gold Sponsors), además de Adtraction, Bizum, Connectif, Creatit, Fotografía Ecommerce, Paycomet, Sovendus y Tradedoubler (Bronze Sponsors).