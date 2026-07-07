Una plataforma española de traducción con IA permite seguir un congreso en cualquier idioma desde el móvil y reduce hasta un 85 % el coste

La traducción simultánea en eventos ha dependido durante décadas de cabinas, receptores y equipos de intérpretes, con un coste y una logística que dejan fuera a la mayoría de las organizaciones. TraductorEnVivo, una plataforma española de traducción de voz en tiempo real con inteligencia artificial, propone otro modelo: el ponente habla con normalidad y cada asistente sigue la traducción en el idioma que elija directamente desde su móvil, escaneando un código QR, sin instalar ninguna aplicación y disponible en cuestión de minutos a diferencia de la tradicional que requiere meses de antelación.

El sistema funciona al completo desde el navegador, ofrece más de 30 idiomas y mantiene una latencia inferior a un segundo entre lo que dice el ponente y lo que escucha el público. Además de audio traducido, muestra subtítulos en tiempo real y puede proyectarse en una pantalla grande en la sala, con una columna por idioma. Al terminar el evento, la organización recibe la transcripción.

La compañía sitúa el ahorro frente a la interpretación tradicional con cabinas en hasta un 85 %, con precios desde 47 euros por hora, y sin contratos de permanencia ni cuotas mensuales: la organización compra las horas que necesita y las usa cuando quiere.

La solución ya se ha puesto a prueba en eventos reales. En un congreso reciente del sector funcionó en seis salas simultáneas, traduciendo a varios idiomas a la vez para cerca de doscientos asistentes. La plataforma cuenta también con clientes recurrentes en el ámbito universitario.

«Queremos que cualquier organización pueda ofrecer su evento en varios idiomas sin montar una infraestructura cara ni complicada. Si el ponente habla y cada asistente lo escucha en su idioma desde el móvil en menos de un segundo, el idioma deja de ser una barrera y deja de ser un lujo», explica Carmen Prieto, fundadora de TraductorEnVivo.

Sobre TraductorEnVivo

TraductorEnVivo es una plataforma española de traducción simultánea con inteligencia artificial para eventos, congresos y conferencias. Funciona 100 % desde el navegador, sin cabinas, sin receptores y sin aplicaciones: el ponente habla y cada asistente sigue la traducción en su idioma desde el móvil, con menos de un segundo de latencia y en más de 30 idiomas. Más información en traductorenvivo.com.