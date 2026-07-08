Álex, el asistente legal de IA, logra un millón de usuarios en un año y transforma el acceso a la justicia

En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo sectores clave de la economía, el ámbito legal vive su propia transformación. Álex, el primer asistente legal impulsado por inteligencia artificial diseñado para el público general, ha alcanzado un hito histórico: un millón de usuarios en solo un año de vida.

Desde su lanzamiento el 26 de mayo de 2025, Álex ha protagonizado uno de los crecimientos más rápidos del ecosistema legaltech en España. En apenas un año, más de medio millón de personas lo han incorporado de forma permanente en su teléfono móvil, mientras otras 500.000 lo han utilizado a través de la web. En conjunto, ya ha dado respuesta a más de dos millones de consultas legales, una cifra que refleja el impacto tangible de esta tecnología en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Un crecimiento sin precedentes en España

El éxito de Álex no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. En apenas doce meses, se ha consolidado como el asistente legal de referencia para los ciudadanos, contribuyendo a democratizar el acceso al asesoramiento jurídico. Las cifras reflejan un uso intensivo y útil, muy enfocado a necesidades reales: el 40% de las consultas están relacionadas con el ámbito laboral, seguido de vivienda (12%) y consumo (10%). El resto se reparte entre materias como familia, banca, extranjería, etc.

Este patrón de uso confirma el papel de Álex como una herramienta clave para resolver problemas cotidianos, desde despidos y contratos hasta reclamaciones o conflictos con suministros.

IA aplicada a problemas reales: acceso inmediato, gratuito y comprensible

El valor diferencial de Álex reside en su capacidad para ofrecer orientación legal de un modo preciso, personalizado y en tiempo real, con un lenguaje accesible para cualquier ciudadano, de forma gratuita e inmediata.

Esta capacidad se apoya en una ventaja competitiva única: su acceso a más de 5 millones de asesoramientos jurídicos reales, procedentes de la base de datos de Legálitas, que recoge décadas de experiencia de más de 800 abogados especializados.

Gracias a este conocimiento, Álex no solo responde preguntas, sino que contextualiza cada caso, interpretando la situación del usuario con un nivel de precisión cercano al de un profesional.

Un ecosistema legal híbrido: IA + expertos humanos

Más allá de la resolución automática de consultas, Álex actúa como puente hacia servicios jurídicos especializados cuando el caso lo requiere. Actualmente, más de 6.000 usuarios al mes son derivados a expertos legales en áreas como la Ley de Segunda Oportunidad, derecho laboral, extranjería o cualquier otro asunto donde la presencia de un abogado sea necesaria.

Este modelo híbrido combina la eficiencia de la inteligencia artificial con el criterio profesional humano, ampliando el alcance y la calidad del servicio legal.

Innovación «made in Spain» con ambición global

Álex representa un caso de éxito tecnológico desarrollado en España, posicionando al país en la vanguardia del legaltech mundial. Se trata de una solución pionera, con la firma de Legálitas, que redefine cómo los ciudadanos interactúan con el Derecho.

Su enfoque, centrado en la utilidad práctica, la accesibilidad y la confianza, marca un punto de inflexión en el sector: por primera vez, cualquier persona puede obtener orientación legal fiable en cuestión de segundos.

El futuro: doble de usuarios y un cambio estructural en el acceso a la justicia

El crecimiento de Álex no se detiene. Las previsiones apuntan a que cerrará el año con más de 2 millones de usuarios y más de 6 millones de consultas gestionadas, unas cifras que consolidarían su liderazgo y refuerzan la transición hacia un modelo de justicia más accesible, inmediato y apoyado en tecnología avanzada.

El caso de Álex va más allá del éxito de una aplicación. Representa un cambio estructural en la forma en que las personas acceden al conocimiento legal. En un contexto de creciente complejidad normativa, soluciones como esta permiten reducir barreras, empoderar al ciudadano y acercar el Derecho a la vida real.

En apenas un año, Álex ha pasado de ser una innovación prometedora para convertirse en una herramienta esencial para cientos de miles de personas.