Cegid Ekon XRP incorpora nuevos agentes de IA especializados que anticipan y recomiendan en tiempo real

En esta nueva versión, Cegid Pulse, la capa de inteligencia integrada en la plataforma, incorpora ahora un nuevo equipo de agentes especializados en los procesos clave de venta y postventa. Se trata de unos Agentes de Automatización del Proceso de Ventas, una generación de agentes inteligentes capaces de gestionar de forma autónoma tareas clave de ventas, logística, facturación y contabilidad. Gracias a estas capacidades, las empresas pueden eliminar errores manuales, reducir costes operativos hasta un 50% e incrementar la velocidad del ciclo de ventas en un 75%, resolviendo en unas pocas horas procesos que tradicionalmente requerían entre cinco y siete días y la intervención de distintos equipos.

El objetivo es transformar la gestión diaria en una operación más autónoma, controlada y escalable, liberando a los equipos comerciales de tareas administrativas para que puedan centrarse en actividades de mayor valor añadido. Los agentes inteligentes de Cegid Ekon XRP están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y con trazabilidad completa a través de un Centro de Control de Agentes, lo que permite supervisar en tiempo real cada acción realizada por la IA.

Los nuevos Agentes de Automatización del Proceso de Ventas de Cegid Pulse automatizan de extremo a extremo el flujo comercial y postventa. El Agente de Hoja de Recogida analiza correos electrónicos y documentos PDF recibidos de clientes, identifica automáticamente artículos, precios y condiciones comerciales, y genera propuestas de pedido en el ERP sin necesidad de copiar datos manualmente. Una vez validada la operación, este optimiza la preparación y salida de mercancías, priorizando plazos de entrega, disponibilidad de stock y agrupaciones óptimas de pedidos para reducir tiempos y errores logísticos.

El proceso continúa con el Agente de Facturación Inteligente, que detecta automáticamente las operaciones listas para facturar, aplica las condiciones específicas de cada cliente, genera la factura y la envía sin intervención manual. Finalmente, el Agente de Control Contable traduce la actividad comercial al lenguaje financiero mediante la generación automática de los correspondientes asientos y lotes contables, facilitando cierres más ágiles y fiables.

Estas capacidades se suman al asistente financiero inteligente presentado en la versión anterior, consolidando una plataforma en la que la IA actúa como verdadero motor de decisión. Según datos internos de Cegid, las organizaciones que operan con Cegid Ekon XRP registran incrementos superiores al 40% en productividad gracias a la automatización de tareas y la eliminación de errores manuales.

«Con esta nueva generación de Cegid Ekon XRP damos un paso decisivo hacia un ERP verdaderamente predictivo y colaborativo, donde la inteligencia artificial automatiza tareas clave, elimina errores y permite a las empresas anticiparse a su operación con una agilidad sin precedentes», destacó Josep Maria Raventós, director de la unidad de Mid-Market de Cegid en España.

Con todas estas novedades, Cegid reafirma su posicionamiento como referente en el mid-market español, impulsando una nueva generación de ERP inteligentes, colaborativos y preparados para acompañar el crecimiento de todo tipo de empresas del segmento.