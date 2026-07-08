Virtual Cable firma una alianza mundial con HPE para impulsar proyectos de smart digital workplace

Virtual Cable ha anunciado una alianza estratégica a nivel mundial con HPE para impulsar la adopción de soluciones de virtualización del puesto de trabajo basadas en UDS Enterprise, la tecnología desarrollada por Virtual Cable para la gestión centralizada, segura y flexible de escritorios virtuales, aplicaciones y equipos remotos.

En virtud de este acuerdo global, HPE Advisory and Professional Services (HPE APS) prestará servicios profesionales relacionados con UDS Enterprise, incluyendo, entre otros, consultoría, diseño de arquitectura, implantación, integración, migración o transición desde otras soluciones, soporte profesional y servicios gestionados.

Esta colaboración refuerza la capacidad de ambas compañías para acompañar a grandes organizaciones y entidades públicas y privadas en la modernización de sus entornos de puesto de trabajo, con especial foco en la seguridad, la eficiencia operativa, la continuidad de negocio, la optimización de costes y el retorno de la inversión.

UDS Enterprise ha sido seleccionada por su flexibilidad tecnológica, su seguridad, su eficiencia técnica y sus referencias en proyectos críticos, así como por su capacidad para integrarse con tecnologías de terceros y diferentes modelos de infraestructura. Entre estas integraciones destaca HPE Morpheus Software, cuya compatibilidad certificada y validada con la solución de Virtual Cable permite construir entornos más automatizados y preparados para escenarios híbridos y multitecnología.

El acuerdo llega en un momento de transformación del mercado de la virtualización del puesto de trabajo. La evolución de los modelos tradicionales y los cambios en el ecosistema tecnológico están llevando a muchas organizaciones a replantearse sus estrategias de digital workplace.

En este contexto, UDS Enterprise se ha posicionado como una alternativa robusta, flexible y rentable para modernizar los entornos VDI sin comprometer la estabilidad de las operaciones existentes.

La combinación de la solución de Virtual Cable y la experiencia global de HPE APS permite ofrecer a los clientes una propuesta conjunta orientada a simplificar la gestión del puesto de trabajo, mejorar la experiencia de usuario y facilitar la evolución progresiva de sus infraestructuras. Gracias a su arquitectura abierta, UDS Enterprise opera en entornos híbridos heterogéneos y adaptarse a múltiples plataformas de virtualización, cloud, sistemas de autenticación, protocolos de conexión, herramientas de gestión y soluciones de seguridad.

Además, la alianza responde a las crecientes exigencias de seguridad, resiliencia y cumplimiento normativo que afrontan las organizaciones públicas y privadas. UDS Enterprise ayuda a las entidades a avanzar en sus estrategias de cumplimiento de marcos como DORA y NIS2. Es la única solución VDI con certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), un elemento especialmente relevante para el mercado español y para organizaciones que requieren altos niveles de protección, control y soberanía tecnológica.

«La evolución hacia entornos de trabajo digitales más abiertos, seguros y flexibles es una prioridad estratégica para HPE. La sólida relación con Virtual Cable nos permite combinar las capacidades de UDS Enterprise con la experiencia de HPE Advisory and Professional Services para acompañar a los clientes en sus procesos de transformación,» señala Ignacio García-Almuzara, director para España de HPE APS.

«Esta alianza estratégica mundial con HPE supone un paso más en la expansión internacional de UDS Enterprise y confirma la confianza del mercado en la tecnología», afirma Félix Casado, CEO de Virtual Cable. «Junto a HPE APS, ofrecemos a clientes de todos los países una alternativa avanzada, segura y flexible para modernizar sus entornos de puesto de trabajo, mejorar la experiencia de usuario y optimizar el retorno de la inversión de sus departamentos TI».

Con esta alianza, Virtual Cable y HPE refuerzan su compromiso con la innovación, la seguridad y la modernización del puesto de trabajo digital, ofreciendo al mercado una propuesta conjunta capaz de responder a las nuevas necesidades de flexibilidad, interoperabilidad, soberanía tecnológica y continuidad operativa de las organizaciones.