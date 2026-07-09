Caja de Ahorros de Panamá, bajo la gestión de Andrés Farrugia, participó en No-Code Days Florida 2026, un encuentro internacional donde líderes empresariales y expertos tecnológicos compartieron tendencias sobre inteligencia artificial, automatización y transformación digital.

La presencia de la entidad en este espacio responde a una estrategia orientada a identificar mejores prácticas, fortalecer capacidades internas y explorar herramientas que permitan mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos y continuar modernizando los servicios bancarios.

Andrés Farrugia vincula innovación tecnológica y eficiencia bancaria

Bajo el liderazgo de Andrés Farrugia, Caja de Ahorros ha impulsado una agenda institucional enfocada en la modernización operativa, la eficiencia y la incorporación progresiva de soluciones digitales que aporten valor a los usuarios.

Durante el evento, representantes de la entidad intercambiaron experiencias con actores del ecosistema tecnológico y conocieron perspectivas sobre el uso de inteligencia artificial, automatización y nuevas plataformas digitales aplicadas a la gestión empresarial.

«La transformación digital debe traducirse en mejores procesos, servicios más ágiles y una experiencia más cercana para nuestros clientes«, afirmó Andrés Farrugia.

En un entorno financiero cada vez más competitivo, la adopción de herramientas tecnológicas se ha convertido en un factor clave para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones bancarias. Para Caja de Ahorros, esta visión implica combinar innovación, gestión eficiente y cercanía con los clientes.

«Innovar también significa preparar a la institución para responder con mayor eficiencia a los cambios del mercado y a las nuevas expectativas de las personas«, señaló el gerente general.

Con esta participación, Caja de Ahorros de Panamá reafirma su compromiso con una banca más moderna, ágil y orientada al cliente, fortaleciendo su evolución institucional mediante el aprendizaje, la tecnología y la mejora continua.