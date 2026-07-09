Las búsquedas internacionales al norte de España durante el eclipse solar crecen un 98% según KAYAK

Tras más de un siglo, el miércoles 12 de agosto se producirá el primer eclipse solar visible desde la península ibérica, el primero de la denominada trilogía ibérica de eclipses (2026-2028), una alineación celeste excepcional que no volverá a repetirse hasta 2053.

En España, la franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, pasando directamente por varias capitales de provincia y comunidad autónoma, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, Bilbao y Valencia, en las que se espera que los cielos despejados propios del verano ofrezcan el escenario perfecto para disfrutar del espectáculo.

De acuerdo con los datos de KAYAK, las búsquedas nacionales e internacionales para volar entre el 8 y el 16 de agosto a muchos de estos destinos registran un crecimiento a doble dígito en comparación con el mismo periodo del año anterior, especialmente en la zona del norte de España, uno de los mejores lugares para presenciar este fenómeno astronómico. Concretamente, las búsquedas de vuelos de los viajeros internacionales con destino A Coruña, Bilbao, Oviedo y Santander crecen un 98 % y, en el caso de los viajeros nacionales, un 11%, lo que sugiere que este fenómeno natural podría ser el principal impulsor de este incremento, convirtiéndolo en una de las grandes citas del calendario de viajes de este verano.

Estos datos confirman también la tendencia anticipada por KAYAK a principios de año, que avanzaba que los fenómenos naturales definirían los planes de viaje para este año. Según esta tendencia, denominada ‘Viajes que te dejan sin aliento‘, el 36% de los viajeros españoles afirmaba que vivir experiencias que los dejasen con la boca abierta sería una de sus prioridades para 2026, mientras que el 66% aseguraba que los parajes naturales serían aquello que definiría sus planes de viaje. El eclipse solar encaja con este perfil de viajero, que prioriza la búsqueda de momentos capaces de hacerles detenerse, admirar, y decir ‘wow’ mientras apuestan por experiencias que no pueden pasar por alto al hacer scroll, ni recrear a base de filtros.

«Este eclipse es un hito histórico y nuestros datos muestran que los viajeros quieren formar parte de él», afirma Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. «El crecimiento en las búsquedas de vuelos nacionales e internacionales hacia destinos en los que se podrá presenciar este fenómeno en todo su esplendor, refleja un creciente deseo por vivir experiencias capaces de inspirar asombro. Incluso en un año en el que el contexto global ha generado cierta incertidumbre en los viajes, el interés por descubrir y vivir momentos únicos continúa siendo uno de los principales factores de viaje».

El efecto eclipse: los destinos que impulsan las búsquedas de vuelos entre el viajero nacional e internacional

Según los datos de búsquedas de vuelos de los viajeros españoles, las búsquedas a Madrid, Oviedo y Palma de Mallorca muestran un crecimiento del 17%, 16% y 9% respectivamente para fechas de viaje entre el 8 y 16 de agosto, en comparación con el año anterior. Aunque en Madrid el eclipse total solo se podrá presenciar en el norte de la región – siendo parcial en la capital y en el sur -, la ciudad actúa como una puerta de entrada clave para llegar a destinos cercanos situados dentro de la franja de totalidad, como es el caso de Guadalajara, Segovia, Cuenca, Valladolid, Burgos, Soria y Teruel.

«Al coincidir el eclipse con el pico del verano, una escapada de un día por carretera es una excelente opción para disfrutar de este fenómeno natural en su totalidad en destinos próximos a la capital española. Para planificarla, los viajeros pueden utilizar la Calculadora de viajes por carretera de KAYAK, que permite conocer los costes del trayecto por persona y comparar opciones de alquiler de coche para obtener el mejor precio y reservar con confianza», señala Natalia Díez-Rivas.

Entre los viajeros internacionales, Bilbao destaca como uno de los destinos más buscados para presenciar este fenómeno celeste, con un aumento del 85% en las búsquedas de vuelos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Otras ciudades españolas que también reflejan un mayor interés internacional son Valencia (+24%) y Madrid (+23%), demostrando cómo el eclipse también está impulsando el atractivo de España como destino turístico para este verano entre los turistas extranjeros.