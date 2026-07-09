La franquicia Carré d’artistes prevé alcanzar seis galerías en España en 2027

Carré d’artistes, red internacional de galerías de arte contemporáneo accesible a todo tipo de públicos, refuerza su apuesta por el mercado español con un ambicioso plan de expansión para 2026 y 2027. La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar siete galerías operativas en España durante el próximo ejercicio, consolidando así su llegada al país tras la apertura de su primera galería en Bilbao.

Actualmente, Carré d’artistes ya cuenta con presencia en Bilbao, ciudad elegida como punto de partida para su desarrollo en España por su vinculación con el turismo urbano, la cultura y el arte contemporáneo. A partir de esta primera apertura, la enseña trabaja en nuevas implantaciones en algunas de las principales ciudades del país, con negociaciones abiertas para Madrid, Barcelona y Sevilla.

El objetivo de la marca es crear una red de galerías en ubicaciones estratégicas, con especial atención a zonas urbanas de alto tránsito, áreas comerciales consolidadas, centros históricos y enclaves con fuerte atractivo cultural y turístico. La compañía busca socios franquiciados con sensibilidad por el arte, capacidad de gestión y vocación comercial, interesados en desarrollar un negocio diferenciado dentro del sector retail cultural.

Carré d’artistes basa su modelo en acercar el arte contemporáneo al gran público a través de galerías abiertas, accesibles y dinámicas. Su propuesta combina obras originales de artistas contemporáneos, una presentación ordenada por formatos y una experiencia de compra pensada para eliminar las barreras tradicionales entre el público y el mercado del arte.

Objetivo 2026 y 2027: presencia en las principales ciudades españolas

«España reúne unas condiciones muy favorables para el desarrollo de Carré d’artistes: ciudades con una fuerte identidad cultural, un consumidor cada vez más interesado en propuestas originales y un mercado con recorrido para conceptos que unen arte, experiencia y retail especializado», señala Yorik García, responsable de expansión de Carré d’artistes.

La expansión prevista para 2026 y 2027 supone un paso relevante en la implantación de la marca en España. Tras la apertura de Bilbao, la compañía considera Madrid, Barcelona y Sevilla como plazas prioritarias por su peso económico, su proyección turística y su capacidad para atraer tanto a compradores locales como a visitantes internacionales.

Igualmente, la compañía está trabajando de forma prioritaria otras plazas estratégicas como Valencia, Palma de Mallorca y Málaga, ciudades que encajan con el perfil de expansión de Carré d’artistes por su dinamismo comercial, su atractivo turístico y su vinculación con el consumo cultural. Estas ubicaciones se encuentran dentro del mapa de crecimiento previsto por la enseña para consolidar progresivamente su presencia en el mercado español.

Con este plan, ejecutado por la consultora especializada en franquicias Befranquicia, Carré d’artistes quiere posicionarse como una alternativa innovadora dentro del mercado español de galerías, apostando por un modelo de franquicia especializado, reconocible y respaldado por una red internacional con experiencia en el sector del arte contemporáneo.

Sobre Carré d’artistes

Carré d’artistes es una red internacional de galerías de arte contemporáneo que nace con el objetivo de hacer el arte original más accesible al público. Su concepto combina la selección de artistas contemporáneos, la renovación constante de obras y un modelo de galería cercano, pensado para acercar la creación artística a nuevos perfiles de compradores y coleccionistas.

La enseña cuenta con presencia internacional y desarrolla su crecimiento mediante un modelo de franquicia dirigido a emprendedores e inversores interesados en el arte, el retail especializado y los negocios con una fuerte componente experiencial.