Nace lutrAI, la app española que registra lo que se come hablando y sigue el plan del nutricionista

Registrar lo que se come ha sido durante años la principal barrera para quienes quieren cuidar su alimentación: pesar cada ingrediente, buscar en bases de datos interminables y anotarlo todo a mano acaba por agotar la paciencia. Es la razón por la que muchas personas abandonan las aplicaciones de registro tipo hoja de cálculo a las pocas semanas. La española lutrAI propone cambiar el gesto: en lugar de teclear, el usuario habla.

Basta con dictar en voz alta lo que se ha comido —»un plato de lentejas con ensalada y una manzana»— para que la aplicación organice el registro del día: calorías, macronutrientes y micronutrientes, además de una estimación del grado de procesamiento de los alimentos a partir del sistema NOVA. El sistema, que también admite foto o texto, se apoya en los modelos de inteligencia artificial de Anthropic (Claude). lutrAI es una aplicación web (PWA) accesible desde el navegador, desarrollada en España y conforme al RGPD.

Su función diferencial es «Tu Nutricionista». El usuario sube en PDF el plan que le ha pautado un profesional y la aplicación lo integra: genera el menú del día, un checklist de tomas, el seguimiento de la adherencia y un resumen diario de cómo se ha ajustado al plan. «Buscábamos que el trabajo del nutricionista no se quedara en un PDF olvidado, sino que acompañara a la persona cada día», explica José Ignacio Tovar, responsable de lutrAI. La herramienta está pensada para acompañar al profesional, no para sustituirlo: es una herramienta educativa de seguimiento nutricional y no constituye consejo médico.

La aplicación se adapta a distintos objetivos mediante ocho modos nutricionales —entre ellos déficit, mantenimiento, deporte (Sport) o keto—, con la idea de ayudar a quien quiere controlar un déficit calórico a hacerlo de forma práctica y sostenible, centrada en el hábito y no en la obsesión por el número. Suma recordatorios para la toma de suplementos, un módulo que relaciona los entrenamientos con la alimentación y «Mi día de una tacada», que permite narrar la jornada entera —comidas y ejercicio— en un único audio para registrarla de una vez.

«Queríamos eliminar la fricción que hace que la gente lo deje: si registrar la comida es tan sencillo como contarla en voz alta, el hábito se sostiene», añade Tovar. La aplicación se dirige a quienes quieren cuidar su alimentación sin fricción, a usuarios de nutricionista que buscan seguir su plan cada día y a deportistas aficionados.

Acerca de lutrAI

lutrAI es una aplicación web (PWA) española, desarrollada en España por Markcreatives S.L., para contar calorías hablando. Combina el registro por voz, foto o texto con inteligencia artificial de Anthropic y el sistema NOVA para ofrecer un seguimiento sencillo, sin pesar alimentos ni teclear, con un enfoque educativo que no sustituye el consejo de un profesional sanitario.