Pavimurcia explica por qué se agrieta el hormigón impreso y cómo prevenirlo en Murcia

El hormigón impreso se ha consolidado como una de las soluciones más demandadas para pavimentos exteriores e interiores por su resistencia, estética y versatilidad. Sin embargo, como ocurre con cualquier pavimento de hormigón, la aparición de grietas es una posibilidad que conviene entender antes de solicitar un presupuesto o iniciar una obra. En este contexto, Pavimurcia, empresa especializada en hormigón impreso en Murcia, recuerda que la clave para minimizar el riesgo de fisuras está en una correcta ejecución y en la adaptación del sistema al uso real que va a tener la superficie.

La principal razón por la que el hormigón puede agrietarse es su baja resistencia a la tracción. Aunque el material ofrece un buen comportamiento a compresión, su capacidad para soportar esfuerzos de tracción es limitada. Por ello, incluso un pavimento bien ejecutado puede llegar a fisurarse con el paso del tiempo. No obstante, una buena preparación y puesta en obra reducen de forma notable la probabilidad de que aparezcan grietas prematuras o de mayor entidad.

Uno de los factores más importantes es la compactación del terreno. Si la base no está correctamente estabilizada y compactada, el pavimento puede sufrir asentamientos diferenciales que terminan provocando fisuras. A ello se suma la necesidad de definir bien el tipo de uso: no es lo mismo un pavimento peatonal que una superficie destinada al paso de coches o a un entorno industrial. Cada escenario exige un diseño distinto en cuanto a espesor, refuerzo y ejecución.

En este punto, Pavimurcia insiste en que el presupuesto no debe valorarse únicamente por el precio final, sino por los elementos técnicos que lo componen. Entre ellos, destacan la clase de fibras utilizadas como por ejemplo la fibra de vidrio AR que le da una mayor resistencia a la tracción, la colocación del mallazo alzado, el bombeo del hormigón cuando la solución lo requiere y, sobre todo, el control de la maquinaria durante la ejecución. Evitar el paso de camiones, dumpers u otros equipos pesados sobre zonas no preparadas es fundamental para no comprometer la integridad del pavimento.

La resistencia a flexotracción también desempeña un papel relevante, especialmente en superficies sometidas a cargas o movimientos. Una ejecución correcta, con materiales adecuados y una base bien trabajada, mejora el comportamiento del hormigón impreso frente a tensiones y ayuda a prolongar su vida útil.

Pavimurcia subraya que el hormigón impreso en Murcia puede ofrecer excelentes resultados siempre que el proyecto se adapte a las condiciones del terreno y al uso previsto. Por ello, recomienda a propietarios de viviendas y empresas de reformas solicitar asesoramiento técnico antes de contratar la obra, con el fin de valorar todos los factores que influyen en la durabilidad del pavimento y reducir al máximo el riesgo de grietas.