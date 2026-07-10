DIGITECH abre en Sevilla nuevo Centro de FP especializado en tecnología y digitalización en el curso 26/27

El nuevo centro, ubicado en la calle Virgen de Luján 30, ofrecerá grados medios, superiores y másteres oficiales vinculados al ámbito tecnológico en áreas como sistemas y redes, programación, ciberseguridad o inteligencia artificial, en modalidad presencial y online.

La apertura se enmarca en el crecimiento del sector tecnológico en Andalucía, que se sitúa como la tercera comunidad autónoma en número de empresas tecnológicas en España. Esta evolución está transformando las necesidades de las compañías y la demanda de profesionales con nuevas capacidades, impulsando la puesta en marcha de un proyecto formativo alineado con la realidad del mercado.

En este contexto, Digitech iniciará su actividad en Sevilla coincidiendo con una nueva etapa para la institución, marcada por la evolución de su modelo formativo para responder a los cambios que ya está viviendo el sector tecnológico. Una evolución que la entidad presentará próximamente y que reforzará su compromiso con la formación de profesionales capaces de desenvolverse en un entorno donde la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario.

El centro apuesta por un modelo orientado al desarrollo profesional, basado en proyectos, herramientas y tecnologías utilizadas en entornos reales y la conexión con las empresas. Su objetivo es que los alumnos desarrollen las competencias técnicas y profesionales que les permitan incorporarse al mercado laboral con criterio, capacidad de adaptación y una visión alineada con las necesidades actuales del sector tecnológico.

Asimismo, la entidad subraya el compromiso con la promoción del talento en el ámbito STEM, fomentando la participación de la mujer en profesiones tecnológicas.

«La tecnología está cambiando a una velocidad sin precedentes y creemos que la forma de formar a los profesionales también debe evolucionar. La apertura esta nueva sede en Sevilla representa nuestro compromiso con una formación conectada con la realidad del sector y marca el inicio de una nueva etapa para Digitech», señalan desde la dirección de la compañía.

Con esta nueva apertura, Digitech consolida su presencia en Andalucía como la FP líder en tecnología con dos sedes, Málaga y Sevilla, y continúa fortaleciendo una red nacional de centros especializados en formación tecnológica, con presencia también en Madrid, Barcelona, Valencia y modalidad online a través de la cual forma a alumnos en todo el territorio nacional.

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya se encuentra abierto.

Sobre DIGITECH

DIGITECH forma parte del grupo educativo DIGITALENT, que pone foco en la excelencia y empleabilidad, presidido por Javier Rodríguez Zapatero, ex director general de Google España, Portugal y Oriente Medio. Integra instituciones de referencia en el ámbito de la formación en negocios y tecnología como ISDI, ESERP, Coders, ISDE o IEBS.

La oferta formativa de DIGITECH incluye ciclos formativos de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), y de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Marketing Digital, así como másteres en áreas como inteligencia artificial y Big Data, ciberseguridad o Desarrollo en Lenguaje Python, orientados a la empleabilidad y las necesidades del mercado.