Las carteras de inversión de inbestMe cierran un semestre con rentabilidades excepcionales de hasta el +20%

Las carteras indexadas acumulan rentabilidades de hasta el +13,3% a cierre de junio del 2026.

Las carteras de ETF value lideran el semestre alcanzando una rentabilidad del +20%.

Rentabilidades excepcionales a pesar de la volatilidad primaveral.

La elevada volatilidad registrada durante la primavera de 2026 no ha impedido que la inversión diversificada vuelva a demostrar su fortaleza. En un semestre condicionado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el repunte temporal del precio del petróleo y la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés, las carteras de inbestMe han cerrado junio con rentabilidades muy positivas en todas sus familias de inversión y, en la mayoría de los casos, por encima de sus índices de referencia.

Las carteras diversificadas de fondos indexados registraron rentabilidades positivas en todos los perfiles de riesgo, entre el 1,6% y el 13,3%, mientras que las carteras ETF Valor lideraron el semestre con ganancias de hasta el 20%. También destacaron las carteras de inversión sostenible (ISR), que recuperaron terreno respecto a los dos años anteriores.

La evolución positiva se trasladó igualmente a los planes de pensiones indexados de inbestMe que acumulan en el semestre hasta un +12,9% en su perfil 10 (versión ISR).

El dato más representativo para inbestMe que se focaliza en el largo plazo, corresponde al perfil de inversor predominante entre los clientes de inbestMe (perfil 7 sobre 10), que acumula una rentabilidad del 93,1% desde enero de 2017, equivalente a una rentabilidad anualizada (TAE) del 7,1%, frente al 29,6% registrado por la categoría equivalente de Inverco. Solo durante el primer semestre de 2026 este perfil obtuvo una rentabilidad del 8,7%, casi cinco puntos porcentuales por encima de su referencia.

La indexación y la diversificación siguen demostrando su eficacia a largo plazo

Desde su lanzamiento en 2017, las carteras de inversión en Euros de inbestMe acumulan una rentabilidad de hasta el 146% o 9,9% TAE (Perfil 10). Los perfiles 8 (112,2%), 9 (130,9%) también superan el 100%.

En su versión en dólares las rentabilidades alcanzan el 168%, con una TAE del 12,1%.

Estos resultados ponen de manifiesto que una estrategia basada en la diversificación global, la indexación y los bajos costes sigue ofreciendo ventajas competitivas en el medio y largo plazo incluso pasando por entornos de elevada incertidumbre como los del Covid, la guerra de Ucrania, eventos de alta inflación, guerras de aranceles y la reciente guerra en Irán.

Las soluciones más conservadoras también cumplen su objetivo

Las estrategias dirigidas al ahorro y a los inversores más conservadores mantuvieron igualmente un comportamiento consistente durante el semestre.

La Cartera Ahorro en euros acumula un 9,1% desde su lanzamiento, superando en 2,1 puntos porcentuales la rentabilidad de los depósitos bancarios a un año, mientras que la Cartera Ahorro en dólares alcanza una rentabilidad acumulada del 16,3%.

Por su parte, las carteras de bonos mantienen rentabilidades anualizadas (TAE) de entre el 3% y el 6%, pese al incremento de la volatilidad en los mercados de renta fija, y las Carteras Objetivo continúan alineadas con los rendimientos previstos para sus respectivas fechas de vencimiento. Todo ello refuerza la propuesta de valor de inbestMe para los inversores que buscan preservar capital, optimizar su ahorro o planificar objetivos financieros a corto y medio plazo.

Disciplina y largo plazo frente al ruido del mercado

Para inbestMe, el comportamiento de los mercados durante el primer semestre vuelve a demostrar que la creación de valor para el inversor depende mucho más de una correcta asignación de activos, la diversificación global y la disciplina inversora que del impacto de las noticias de corto plazo.

«La volatilidad forma parte del camino; la diversificación y la disciplina son las que convierten ese camino en rentabilidad a largo plazo».

La entidad recuerda, no obstante, que las rentabilidades actuales se sitúan, en muchos casos, por encima de las expectativas y mantiene un mensaje de prudencia, recordando que las correcciones forman parte del comportamiento normal de los mercados y que mantener un perfil de riesgo adecuado sigue siendo el principal factor de éxito para el inversor a largo plazo.

Sobre inbestMe

inbestMe Europe AV, S.A. es una agencia de valores regulada por la CNMV que ofrece más de 150 carteras de inversión personalizadas mediante fondos indexados, ETFs y planes de pensiones. Su misión es ayudar a los inversores a obtener mejores resultados a largo plazo a través de una gestión automatizada, sistemática, bajos costes y una amplia diversificación global.

La entidad destaca además por su alto grado de personalización, con una amplia gama de carteras y perfiles que cubren todas las necesidades financieras, desde el ahorro a corto plazo hasta la planificación de la jubilación. inbestMe permite la gestión simultánea de múltiples carteras y ofrece herramientas avanzadas de planificación financiera, como su sofisticado simulador de objetivos, que facilita la planificación integral de la vida financiera de sus clientes.