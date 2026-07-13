Catenon aumenta un 19% su facturación y un 41% su EBITDA en el primer semestre de 2026

Catenon ha cerrado el primer semestre de 2026 consolidando su crecimiento rentable y reforzando su apuesta por la innovación tecnológica. La multinacional española especializada en búsqueda global de talento incrementó un 19% su cifra de negocios con relación al primer semestre del 2025 , y las ventas contratadas en ese período crecieron un 15% , reportando un aumento del EBITDA del 41%, situándose por encima de los 2 millones de euros, lo que refuerza la solidez del modelo de negocio de la compañía incluso en un periodo marcado por un importante incremento de la inversión tecnológica.

El margen bruto también evolucionó positivamente, creciendo un 18%, mientras que el margen operativo lo hizo en un 34%, reflejando la capacidad de Catenon para combinar crecimiento, rentabilidad e inversión en innovación.

«Estos resultados reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la eficacia de una estrategia que combina crecimiento rentable, especialización e innovación tecnológica. Seguimos invirtiendo para desarrollar soluciones que permitan a nuestros clientes acceder al mejor talento en un mercado cada vez más global, competitivo y apoyado en la inteligencia artificial», afirma Miguel Ángel Navarro Barquín, CEO Global de Catenon.

Más inversión para impulsar la siguiente generación de soluciones de talento

Uno de los principales hitos del semestre ha sido el incremento del 110% de la inversión tecnológica, destinada al desarrollo de la nueva plataforma data-driven y AI-powered, basada en modelos avanzados de machine learning, analítica predictiva y agentes de inteligencia artificial. Esta inversión permite desarrollar nuevos modelos de negocio apoyados en los activos tecnológicos del grupo.

Al mismo tiempo, Catenon continúa reforzando su proyecto estratégico ‘Liderar España’, fortaleciendo su estructura para acompañar el crecimiento del negocio y avanzar en nuevas aperturas en el mercado nacional. Esta evolución se apoya, además, en una creciente especialización sectorial que continúa reforzando los resultados de las distintas verticales de negocio, mientras la compañía mantiene su estrategia internacional basada en la rentabilidad, la generación de caja y el crecimiento sostenible.

TalentHackers impulsa nuevos modelos de negocio

La filial TalentHackers continúa desarrollando soluciones innovadoras dirigidas a responder a la creciente demanda de perfiles tecnológicos y digitales.

Como parte de esta estrategia, la compañía ha desarrollado ByTask, una nueva plataforma actualmente en fase de pruebas, que une mercados «agénticos» y soluciones profesionales analógicas.

«La evolución del mercado laboral exige nuevas formas de identificar, atraer y conectar el talento. Nuestro objetivo es seguir liderando esa transformación mediante soluciones que combinen tecnología, inteligencia artificial y conocimiento especializado para ofrecer un mayor valor a empresas y profesionales», añade Miguel Ángel Navarro Barquín, CEO Global de Catenon

Una sólida posición financiera para continuar creciendo

A cierre del primer semestre de 2026, Catenon mantiene una posición de liquidez de 2,2 millones de euros y un fondo de maniobra de 2,7 millones de euros, lo que proporciona al grupo una sólida base financiera para continuar desarrollando su estrategia de crecimiento, innovación y expansión durante la segunda mitad del ejercicio.