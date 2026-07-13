La IA acierta tres de los cuatro semifinalistas del Mundial en el estudio de la consultora Hubler

El Mundial 2026 llega a semifinales con Francia, Argentina, España e Inglaterra compitiendo por la copa. La consultora Hubler, especializada en inteligencia artificial y análisis de datos, ha acertado tres de las cuatro selecciones semifinalistas en el experimento con tres modelos de IA -GPT-4.1, Claude Sonnet 4.5 y Gemini 2.5 Pro- publicado antes del inicio de la competición.

En concreto, dos de los sistemas analizados (GPT y Claude) situaban en esta fase a Francia, España y Argentina. El cuarto clasificado para estas IA era Brasil, que cayó en octavos ante Noruega en su eliminación más temprana desde 1990.

¿Se equivocará la IA?

Continuando con las predicciones del experimento de Hubler, España caería este 15 de julio contra Francia en Dallas, enfrentándose la selección gala a Argentina y coronándose ganadora del Mundial.

Los modelos de IA analizados indican que España no superará la fase de semifinales, situando a La Roja como la tercera gran favorita del planeta para levantar la copa con entre un 10,88 % (Claude) y un 13 % (ChatGPT) de probabilidades.

Los sesgos de la IA

Con este experimento, Hubler no pretendía acertar el resultado del Mundial, sino demostrar cómo cambia una predicción según el modelo de IA utilizado y los datos que recibe. En este sentido, todos los modelos de inteligencia artificial partían de los mismos datos y carecían de acceso a Internet y entrenamiento adicional. Mientras que Claude y ChatGPT coincidían en el ganador, Gemini 2.5 Pro apostaba por Brasil como campeona (24,07 %).

«La elección del modelo, por sí sola, cambia el resultado. El sistema que dio la respuesta más rotunda, Gemini, fue el que más se equivocó. Los modelos que acertaron con España, fallaron con Brasil. Esa es la conclusión del estudio: la IA construye respuestas convincentes con independencia de la calidad de los datos que recibe», explica Angélica Guerrero, CEO de Hubler.

Aplicación empresarial

Como conclusión, Hubler hace la reflexión de que si un modelo sostiene con aplomo que Alemania va a ganar un Mundial en el que cae antes de cuartos, conviene cuestionarse cómo de sólidos son sus resultados a nivel empresarial cuando se le pide una previsión de demanda, un análisis de riesgo o una recomendación comercial. «La respuesta no está en elegir el modelo ‘bueno’, sino en gobernar el dato, contrastar entre motores y no validar a través de un único canal decisiones críticas», apostilla Guerrero.

El experimento completo, con las predicciones actualizadas y contrastadas día a día con el desarrollo real del torneo, sigue disponible en la web de Hubler.