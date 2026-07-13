Inology culmina su integración en Forterro y presenta el rebranding de sus soluciones

Inology culmina su integración en Forterro e inicia una nueva etapa para sus soluciones Tickelia, Nubhora y Marino. La incorporación a la compañía europea de software refuerza sus capacidades tecnológicas, amplía el acceso a recursos especializados y abre nuevas oportunidades de crecimiento en mercados internacionales.

Como reflejo de esta evolución, la compañía presenta el rebranding de sus tres soluciones principales, que estrenan una nueva identidad visual alineada con el ecosistema Forterro.

Asimismo, la marca Inology deja de utilizarse a partir del 7 de julio, culminando así la integración de la compañía y dando paso a una etapa centrada en el crecimiento, la innovación y el desarrollo de sus soluciones.

Nueva identidad para tres soluciones especializadas

El proyecto de rebranding incluye la actualización de la imagen corporativa y el lanzamiento de nuevos logos para las tres soluciones principales:

Tickelia , especializada en la gestión de gastos corporativos y viajes de empresa.

, especializada en la gestión de gastos corporativos y viajes de empresa. Nubhora , centrada en el control de accesos, la gestión del tiempo y los recursos humanos.

, centrada en el control de accesos, la gestión del tiempo y los recursos humanos. Marino, solución ERP para la gestión integral de organizaciones.

La nueva identidad visual refleja la evolución de estas soluciones y su integración en un entorno empresarial internacional, manteniendo la especialización, cercanía y conocimiento del mercado que las han caracterizado desde sus inicios.

Más capacidades para impulsar la innovación y el crecimiento

Formar parte de Forterro permite a Tickelia, Nubhora y Marino acceder a un ecosistema internacional con mayores recursos tecnológicos, equipos especializados y una amplia experiencia en el desarrollo de software empresarial.

La integración abre nuevas oportunidades para impulsar la innovación, acelerar el desarrollo de producto y favorecer el intercambio de conocimiento entre las diferentes Líneas de Negocio. Asimismo, refuerza la capacidad de las soluciones para acompañar a sus clientes en entornos cada vez más digitalizados y exigentes.

Esta nueva etapa también amplía las posibilidades de crecimiento en nuevos mercados europeos e internacionales, permitiendo reforzar la presencia de las soluciones y acelerar su desarrollo futuro dentro de una organización con alcance global.

Continuidad y compromiso con clientes y partners

La integración se ha llevado a cabo garantizando la continuidad del servicio y manteniendo los estándares de calidad y atención que caracterizan a las soluciones.

Los clientes y partners seguirán trabajando con los mismos equipos, utilizando los mismos canales de soporte y beneficiándose del mismo compromiso de servicio, ahora reforzado por los recursos, las capacidades y la experiencia de un referente internacional especializado en software empresarial.

Una nueva etapa para seguir creciendo

El rebranding de Tickelia, Nubhora y Marino representa mucho más que una evolución visual. Es la expresión de una nueva etapa marcada por una mayor capacidad de innovación, colaboración y crecimiento.

En palabras de Óscar Llonch, director de la línea de negocio de Marino, Nubhora y Tickelia:

«Este rebranding representa mucho más que un cambio de imagen. Es el reflejo de una nueva etapa en la que nuestras soluciones pasan a formar parte de una compañía internacional con una gran capacidad tecnológica, recursos especializados y una clara vocación de crecimiento. Gracias a nuestra integración en Forterro podremos acelerar la innovación, reforzar nuestras soluciones y ampliar nuestra presencia en nuevos mercados, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y el compromiso que siempre nos han caracterizado.»

Como parte de Forterro, Tickelia, Nubhora y Marino también se beneficiarán de las iniciativas globales de innovación de la compañía, incluidas las inversiones en capacidades basadas en inteligencia artificial diseñadas para aportar valor práctico a los procesos de trabajo empresariales del día a día. El enfoque de Forterro se centra en dar respuesta a los retos reales de sus clientes y a sus necesidades operativas, ayudando a las organizaciones a mejorar su eficiencia, optimizar procesos y tomar decisiones más informadas mediante la tecnología.

Acerca de Tickelia, Nubhora y Marino

Tickelia, Nubhora y Marino son soluciones de software empresarial especializadas en la digitalización y optimización de procesos clave para las organizaciones.

Tickelia es una solución para la gestión de gastos corporativos, viajes de empresa y facturas de proveedor. Más información en https://www.tickelia.com

es una solución para la gestión de gastos corporativos, viajes de empresa y facturas de proveedor. Más información en https://www.tickelia.com Nubhora es una plataforma para la gestión del tiempo, el control de accesos y los recursos humanos. Más información en https://www.nubhora.com

es una plataforma para la gestión del tiempo, el control de accesos y los recursos humanos. Más información en https://www.nubhora.com Marino es una solución ERP para la gestión integral de organizaciones, diseñada para optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones. Más información en https://marino-erp.com/

Acerca de Forterro

Fundada en 2012, Forterro ha evolucionado hasta convertirse en una de las compañías de referencia en el sector del software industrial, con una sólida presencia en las principales economías manufactureras de Europa, así como con centros regionales de servicios y desarrollo en todo el mundo. Desde más de 40 oficinas, sus más de 2.500 empleados proporcionan y dan soporte a soluciones de software utilizadas por más de 27.000 empresas industriales. Sus productos están estrechamente alineados con las necesidades específicas de cada mercado local y están diseñados para reforzar y acelerar la capacidad de sus clientes para operar de forma eficiente y competir con éxito.

Más información sobre Forterro en https://www.forterro.com/es