Los másteres oficiales de ID Digital School y la UCJC alcanzan un 95,4% de empleabilidad

La empleabilidad se ha consolidado como uno de los principales criterios a la hora de elegir una formación de postgrado. En este contexto, los últimos estudios de inserción laboral realizados por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) sobre dos de los másteres oficiales impartidos junto a ID Digital School, y los datos propios de un tercer máster, reflejan que el 95,4% de los graduados encuestados del Máster Oficial en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, del Máster Oficial en Comunicación Política y Empresarial y del Máster Oficial en People Analytics y Gestión del Talento Digital, se encontraba trabajando en el momento de responder a la encuesta.

Los datos presentados este año corresponden a una encuesta realizada a los alumnos graduados del Máster en Marketing Digital y del Máster en Comunicación Política. El estudio está dirigido por el área de Carreras Profesionales de la UCJC, con la colaboración de Grupo Análisis e Investigación. Esta información se puede consultar a través del portal de calidad de la Universidad Camilo José Cela y las encuestas se hacen a los tres años de cursar la formación, mostrando datos históricos globales de todas las promociones. Por su parte, para el Máster en People Analytics, los datos han sido proporcionados por la propia titulación, dado que todavía no existen estudios de inserción laboral. Hay que tener en cuenta que estos datos no pueden ser a los tres años de cursar la formación porque no ha transcurrido ese lapso todavía.

Másteres con resultados de empleabilidad alineados con las demandas del mercado

Los resultados del Máster Oficial en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales muestran una rápida incorporación al mercado laboral. El 94,4% de los encuestados se encontraba trabajando en el momento en el que respondieron la encuesta. Por otro lado, el 29% encontró empleo en menos de tres meses tras graduarse. Asimismo, el 42% de los alumnos obtuvo un contrato de trabajo en la empresa en la que realizó prácticas.

Este programa aborda de forma integrada el marketing digital, la comunicación y las redes sociales, con una formación orientada al desarrollo de competencias especializadas en áreas como SEO, SEM, analítica web, gestión de contenidos y dirección de estrategias en redes sociales.

Por su parte, el Máster Oficial en Comunicación Política y Empresarial también refleja una elevada inserción laboral. El 100% de los encuestados se encontraba trabajando en el momento en que respondieron la encuesta. El 67% de los graduados ya se encontraba trabajando al finalizar el máster y el 33% restante encontró empleo en menos de un año. Además, casi el 70% de los encuestados reconoce que las prácticas fueron decisivas como vía de acceso al empleo y manifiesta un alto grado de satisfacción con esta experiencia.

El programa combina un enfoque práctico con una formación especializada impartida por profesionales en activo, directivos de comunicación de grandes corporaciones y consultores especializados en el ámbito político.

Finalmente, el Máster Oficial en People Analytics y Gestión del Talento Digital alcanza una empleabilidad del 91,7% tras las dos primeras promociones ya egresadas, según datos propios de la titulación, si bien solamente han transcurrido 13 meses desde que terminó la primera promoción, y un mes desde que lo hizo la segunda, por lo que la cifra es muy positiva.

La formación está orientada a la práctica y aborda contenidos sobre cómo aplicar la inteligencia artificial y la ciencia de datos a los recursos humanos, así como la gestión de talento digital, impartidos por expertos del sector. Prepara así a los estudiantes para responder a los nuevos retos y necesidades de las organizaciones.

Compromiso con una formación oficial orientada a la empleabilidad

La elevada empleabilidad de estos programas se enmarca, además, en el buen posicionamiento de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) en materia de inserción laboral. Según el Ranking de Inserción Laboral de los Graduados por Universidad, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la UCJC figura en la cuarta posición de más alta empleabilidad entre todas las universidades españolas, reflejo de un modelo formativo alineado con las demandas del tejido empresarial.

En este contexto, los datos obtenidos refuerzan la apuesta conjunta de ID Digital School y la UCJC por una formación especializada, innovadora y sometida a un sistema de calidad universitario que realiza un seguimiento continuo de la evolución profesional y el grado de satisfacción de sus titulados.

Sobre ID Digital School

ID Digital School es una escuela de negocios especializada en formación digital y tecnológica, con sede en Madrid. Sus programas están orientados a la transformación digital de las organizaciones y al desarrollo de perfiles profesionales con alta empleabilidad en entornos tecnológicos.