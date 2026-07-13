Miles de personas buscan cada mes en Google y TikTok cómo conseguir el olor de Stradivarius: ese aroma inconfundible que impregna las tiendas de la cadena de moda y que muchos quieren llevarse a casa. La respuesta que está arrasando no la vende Inditex ni guarda relación con la marca: es una creación independiente inspirada en ese tipo de ambiente, de la firma murciana Zeni Ambient, y cuesta 14,99 euros.

Se trata de su colección «Aroma Tiendas de Moda» ambientadores de alta concentración aromática que recrean las atmósferas olfativas de los espacios comerciales más reconocibles, junto a líneas inspiradas en los aromas de Zara Home o Rituals. El fenómeno ha convertido a la firma murciana en una de las tiendas online de perfumería de equivalencia con más crecimiento de España.

La firma murciana ofrece un catálogo de más de 440 referencias: perfumes de equivalencia —creaciones independientes inspiradas en las fragancias más buscadas de la alta perfumería, elaborados con la máxima concentración de esencia que permite la normativa IFRA y fórmulas 100% veganas— y una línea completa de ambientación para el hogar, con precios desde 11,99 euros. Zeni Ambient no guarda relación con las marcas mencionadas, que se citan únicamente como referencia olfativa.

La confianza del público avala el crecimiento: la firma mantiene una valoración de 4,5 sobre 5 en Trustpilot con más de 255 opiniones y un 4,7 de media en las reseñas verificadas de su web, donde cada pedido incluye muestras gratuitas para descubrir nuevos aromas.

La compañía acaba de dar el salto internacional: su tienda online zeni-ambient.com opera ya íntegramente en español, francés y portugués, con envíos en 24-72 horas, e incorpora herramientas pioneras en el sector como su Guía de Familias Olfativas interactiva, que ayuda a cada cliente a encontrar su perfume en dos minutos.

Sobre Zeni Ambient — Marca murciana de perfumería de equivalencia y ambientación del hogar. Fórmulas veganas, perfumes con la máxima concentración de esencia que permite la IFRA, y envíos a España, Francia y Portugal desde zeni-ambient.com.