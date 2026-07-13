La seguridad en el hogar cambia de prioridad: crecen las emergencias y la protección asistencial

La forma en la que los ciudadanos entienden la seguridad en el hogar está cambiando. Aunque la protección frente al robo sigue siendo una de las principales preocupaciones, cada vez más hogares incorporan sistemas de alarma con un enfoque más amplio, donde la gestión de emergencias y la protección personal adquieren un papel protagonista.

Según datos internos de Sector Alarm correspondientes a este año, la compañía, reconocida como Líderes en Servicio, registró un incremento del 34% en los avisos por robo, aunque el mayor aumento corresponde a las alarmas asistenciales, que crecen un 57% y evidencian una evolución hacia un modelo de seguridad más centrado en el cuidado de las personas.

«Estamos viendo cómo cambia el papel de la seguridad. Ya no se trata solo de proteger frente a un robo, sino de poder actuar ante cualquier situación que ocurra dentro del hogar, desde una emergencia hasta una necesidad de asistencia inmediata», señala Oliver de la Rica, CEO de Sector Alarm.

Robos, ocupación y emergencias: una seguridad más completa

Este cambio se produce en paralelo a la evolución de la criminalidad. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre de 2026, los robos con fuerza en domicilios descendieron en torno a un 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la preocupación por la ocupación continúa muy presente entre los propietarios, mientras las situaciones de emergencia en el hogar adquieren cada vez mayor relevancia.

En este contexto, Sector Alarm ha detectado un incremento del 34% en los avisos por robo y un aumento de las alertas por emergencias domésticas, lo que refleja que la seguridad del hogar responde cada vez más a necesidades que van más allá de la protección frente a la intrusión.

La asistencia inmediata gana protagonismo

Las alertas por fuego registradas por Sector Alarm aumentaron un 23% este año. Además, los usuarios valoran especialmente la rapidez de respuesta y el acompañamiento humano durante situaciones de estrés o incidencias inesperadas.

Sector Alarm mantiene un tiempo medio de actuación de 15 segundos desde la recepción de la alerta, reforzando su posicionamiento como Líder en Servicio y uno de los atributos mejor valorados por sus clientes.

Casos reales que reflejan el cambio

Los testimonios de clientes reflejan esta evolución. Desde intentos de intrusión mientras las familias se encontraban en casa hasta accesos no autorizados durante su ausencia, los usuarios destacan el acompañamiento recibido, con llamadas en tiempo real, coordinación con los servicios de emergencia y apoyo hasta la resolución de la incidencia.

«Lo relevante no es solo qué indicadores suben o bajan, sino lo que reflejan: una seguridad más preventiva, más completa y cada vez más centrada en las personas. Ese es el cambio estructural que estamos observando», añade Oliver de la Rica, CEO de Sector Alarm

Esta evolución responde también a cambios sociales como el envejecimiento de la población y el aumento de los hogares unipersonales, factores señalados por el INE que impulsan una mayor demanda de soluciones capaces de responder tanto a situaciones de emergencia como a nuevas necesidades de protección.