Worldline celebra un evento sobre la integración de BizumPay para pagar en los comercios de España

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, presentó en Madrid la puesta de largo de la integración de BizumPay en su plataforma omnicanal, que permite a los comercios españoles aceptar también pagos con Bizum en puntos de venta físicos desde mayo de 2026.

En el evento, al que acudieron numerosos partners y colaboradores de Worldline se realizaron dos mesas redondas compuestas por Frit Ravich, Lidl, Leroy Merlin, Grupo IFA y Genet y numerosos profesionales del sector, fue inaugurado por Miguel Álvarez Director Global Desarrollo Negocio Retail de Worldline, quien ofreció una visión estratégica del retail, los pagos y el papel de la multinacional. El directivo destacó también «como el pago ha pasado de ser una infraestructura invisible para transformarse en un motor de conversión, favorecer la experiencia de cliente, su fidelización y el crecimiento. Porque ya no se habla solo de transacciones, sino de negocio, customer experience y crecimiento».

También se debatió sobre del futuro del retail y los pagos en España, de la evolución del consumidor en nuestro país, de la desaparición de la frontera entre e-commerce y tienda física, el auge de los wallets, los pagos instantáneos, Bizum, IA, de las experiencias sin fricción o cómo el checkout se está convirtiendo en ventaja competitiva.

Así mismo, los participantes destacaron como Bizum en tienda física transformará en la nueva revolución del pago retail en España. Y como la IA cambiará la relación entre consumidores, retailers y pagos.

El lanzamiento llega en un momento clave para el retail de toda España, ya que los consumidores demandan cada vez más experiencias de pago fluidas entre canales, y porque el rendimiento del checkout se ha convertido en un factor directo de conversión y fidelización.

Ampliamente adoptado ya en el comercio electrónico en España, Bizum se ha consolidado como uno de los métodos de pago digitales preferidos por los consumidores gracias a su simplicidad, rapidez y familiaridad. Con la llegada de BizumPay a los puntos de venta físicos desde mayo, los comercios tendrán ahora la oportunidad de extender esa misma experiencia de confianza también al entorno de tienda física.

Para los retailers, esto supone mucho más que incorporar un nuevo método de pago. Se trata de reducir la fricción en el proceso de compra y permitir a los consumidores pagar con los métodos que ya utilizan en su día a día.

Según datos de Worldline, los métodos de pago locales preferidos por los consumidores pueden alcanzar tasas de éxito superiores al 97%, reduciendo significativamente el abandono en el checkout y mejorando la conversión, especialmente en entornos retail de alta frecuencia donde la rapidez y la comodidad son esenciales.