  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Catenon nombra a Mariana Spata Managing Director & Equity Partner

Catenon ha nombrado a Mariana Spata Managing Director & Equity Partner, reforzando su estructura directiva en el marco del Plan Estratégico 2026-2030

Catenon nombra a Mariana Spata Managing Director &amp; Equity Partner
Archivado en: Notas de Prensa

Desde esta posición liderará el desarrollo comercial estratégico de la firma en España, fortalecerá la relación con CEOs y consejos de administración y contribuirá a consolidar el posicionamiento del Grupo como socio de referencia en la búsqueda y estructuración de equipos directivos.

Con cerca de veinte años de experiencia en desarrollo de negocio, ventas estratégicas y gestión de grandes cuentas internacionales, Mariana Spata ha desarrollado su trayectoria en compañías como American Express y Hays. Es MBA Corporativo por ESADE Business School y cuenta con formación especializada en ventas y marketing.

Durante su etapa en Catenon ha desempeñado un papel relevante en la expansión de la compañía, impulsando el crecimiento en territorios estratégicos como Andalucía y desarrollando relaciones de alto nivel con líderes empresariales de distintos sectores.

Como Managing Director & Equity Partner, formará parte del equipo de liderazgo de la firma junto a Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon, y Javier Ruiz de Azcárate, Presidente de Catenon, con el objetivo de acelerar el crecimiento y fortalecer la posición de la compañía en el mercado corporativo.

Acerca de Catenon
Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes. 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]