El Mundial dispara los pedidos a domicilio y aumenta la demanda de bolsas y papel térmico en hostelería

Cada gol, cada celebración y cada partido decisivo del Mundial de Fútbol generan un importante movimiento económico para miles de negocios de hostelería. Mientras millones de aficionados siguen los encuentros desde bares, restaurantes o sus propios hogares, existe una realidad menos visible que también se dispara durante estas fechas: el consumo de bolsas para comida para llevar y de papel térmico para la impresión de tickets.

Más pedidos, más tickets y más bolsas

La creciente popularidad de los servicios de entrega a domicilio ha cambiado la forma en que los aficionados disfrutan de los partidos. Cada vez son más las personas que optan por pedir hamburguesas, pizzas, bocadillos o comida preparada para ver los encuentros desde casa.

Esta tendencia tiene un impacto directo en el consumo de bolsas de papel, bolsas recicladas y etiquetas de identificación para pedidos, elementos imprescindibles para garantizar una correcta preparación y entrega de los productos.

A ello se suma el aumento de tickets emitidos por terminales de punto de venta (TPV), tanto en bares y restaurantes como en establecimientos de comida rápida y locales de ocio que experimentan una mayor afluencia de clientes durante los partidos.

El papel térmico, un consumible estratégico

Aunque muchas operaciones se realizan de forma digital, la impresión de tickets continúa siendo una práctica habitual en miles de negocios españoles. Cada consumición, pedido o cobro genera un comprobante que requiere papel térmico específico.

Según profesionales del sector, uno de los errores más habituales durante campañas de alta demanda es infravalorar el consumo real de rollos térmicos, lo que puede provocar interrupciones en el servicio en momentos especialmente sensibles para el negocio.

Prepararse para los picos de actividad

Los especialistas recomiendan a los establecimientos revisar con antelación sus niveles de stock de consumibles esenciales antes de los partidos más importantes del campeonato.

Entre los productos cuya demanda suele incrementarse durante estos periodos destacan:

– Rollos de papel térmico para TPV.

– Bolsas de papel para comida para llevar.

– Bolsas de plástico reciclado.

– Etiquetas adhesivas para identificación de pedidos.

Una planificación adecuada permite evitar roturas de stock y mantener la calidad del servicio incluso durante los momentos de mayor afluencia.

Sobre La Tienda del Rollo

La Tienda del Rollo es una empresa especializada en el suministro de papel térmico, bolsas de papel, bolsas recicladas, etiquetas adhesivas y consumibles para comercios, hostelería, restauración, farmacias y todo tipo de negocios en España.