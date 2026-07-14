La playa ya no se vive igual: claves para disfrutarla con más confort

Las olas de calor ya no son una excepción. España encadena algunos de los veranos más cálidos de su historia y las altas temperaturas están cambiando la forma en que disfrutamos del tiempo al aire libre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura media del país ha aumentado 1,75 ºC desde 1961, los doce años más cálidos registrados pertenecen al siglo XXI y el verano de 2026 ya se sitúa entre los más cálidos desde que existen registros.

Esta evolución refleja una nueva manera de entender el ocio estival. Cada vez cobran más protagonismo las escapadas de un día, el turismo de proximidad y los planes flexibles, que conviven con el camping, los pícnics o las actividades deportivas al aire libre. Más que el destino, lo que gana importancia es la experiencia y la posibilidad de adaptarla al tiempo disponible y al estilo de vida de cada persona.

Desde aktive, marca especializada en mobiliario, accesorios y soluciones para disfrutar del ocio al aire libre, observan que esta transformación también está cambiando la forma de preparar cada jornada. Disfrutar del verano ya no depende únicamente del lugar elegido, sino de contar con el equipamiento adecuado para aprovechar cada momento con mayor confort y sin renunciar a disfrutar de cada plan. En una época en la que cada plan se adapta al ritmo y a las necesidades de cada persona, los pequeños detalles se convierten en los grandes protagonistas.

Un buen día de playa empieza mucho antes de salir de casa

Sacar el máximo partido de una jornada junto al mar ya no consiste únicamente en preparar una bolsa con lo imprescindible. La forma de vivir la playa ha evolucionado y, con ella, también lo han hecho las necesidades de quienes buscan pasar más tiempo fuera de casa. Desde el momento en que se sale de casa hasta el último baño del día, cada pequeño detalle influye en la experiencia, convirtiendo la planificación en el primer paso para disfrutar de la temporada con mayor comodidad.

Llegar a la playa con facilidad

El primer reto de cualquier jornada de playa comienza incluso antes de pisar la arena. Transportar sillas, sombrillas, neveras o material deportivo puede convertir el trayecto hasta la orilla en el momento más incómodo del día, especialmente cuando se viaja en familia.

Desde aktive recomiendan planificar previamente el equipamiento que realmente se va a utilizar y apostar por soluciones que faciliten su transporte, evitando cargar peso innecesario y haciendo que el acceso a la playa resulte mucho más cómodo.

Para ello, la marca recomienda carros de playa plegables diseñados para transportar todo el equipamiento en un único viaje y facilitar tanto el traslado como el almacenamiento.

Protegerse del sol y del viento

Encontrar una zona de sombra se ha convertido en una prioridad en cualquier jornada de playa. Las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol hacen que protegerse permita prolongar la estancia junto al mar con mayor bienestar.

Sombrillas, refugios y paravientos ayudan a crear espacios más confortables adaptados a diferentes necesidades y tamaños de grupo. Porque disfrutar más tiempo de la playa también pasa por saber protegerse de ella.

Descansar con comodidad durante toda la jornada

Después de un baño, un paseo por la orilla o una partida de palas llega uno de los momentos más esperados del día: descansar.

No todas las personas disfrutan de la playa de la misma manera. Por ello, aktive propone valorar sillas y tumbonas con diferentes formatos, alturas y prestaciones, adaptadas a distintas formas de vivir el verano.

Compartir una comida frente al mar

La playa también se ha convertido en un lugar para compartir. Cada vez son más quienes optan por pasar el día completo junto al mar, haciendo del aperitivo o la comida una parte más del plan.

Además, las neveras portátiles y mesas plegables facilitan la organización de estos momentos, permitiendo conservar alimentos y bebidas y disfrutar de una comida cómoda frente al mar. Porque, muchas veces, los recuerdos de la época estival también se construyen alrededor de una mesa.

Aprovechar la playa más allá del baño

La playa ya no es únicamente un lugar para tomar el sol. Paddle surf, snorkel o diferentes actividades acuáticas han ampliado las posibilidades de ocio y han transformado la costa en un espacio donde conviven descanso, deporte y diversión.

Desde la compañía observan que cada vez más personas buscan experiencias que combinen actividad física y tiempo de calidad al aire libre, una tendencia que ha impulsado el interés por equipamientos adaptados a distintos niveles y edades.

Convertir una escapada en una experiencia completa

En muchas ocasiones, un día de playa es solo el comienzo de un plan que continúa más allá de la costa. Las escapadas de fin de semana, el camping o las reuniones en entornos naturales forman parte de una manera de disfrutar del verano en la que el destino es solo una parte de la experiencia.

Tiendas de campaña, barbacoas y otras soluciones para el ocio al aire libre permiten dar continuidad a esa forma de disfrutar del verano sin limitarse a un único escenario.

‘Si te apetece hacerlo, es aktive’

La forma de vivir el verano ha evolucionado y, con ella, también las necesidades de quienes buscan aprovechar al máximo cada plan al aire libre. Bajo el claim ‘Si te apetece verano, es aktive’, la marca reúne soluciones pensadas para acompañar algunos de los momentos más habituales de la temporada, adaptándose a diferentes formas de vivir la época estival.

Más allá del producto, la marca apuesta por una manera de entender el ocio en el exterior en la que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Porque disfrutar del verano no depende únicamente del destino, sino de cómo se vive cada ocasión.

El verano ya no responde a una única forma de disfrutarse. Cada persona encuentra su propia manera de vivirlo, pero todas comparten algo en común: los mejores planes empiezan mucho antes de llegar al destino. Porque, cuando los pequeños detalles están pensados para acompañar cada momento, disfrutar de los meses de calor resulta mucho más sencillo.

Acerca de aktive

‘Si te apetece hacerlo, es aktive’.

aktive es una marca especializada en mobiliario, accesorios y soluciones para disfrutar del ocio al aire libre. Su catálogo abarca productos para playa, camping, jardín y deporte, diseñados para acompañar algunos de los momentos más representativos del verano con propuestas que combinan funcionalidad, comodidad y diseño.

Con un amplio catálogo adaptado a diferentes estilos de vida y necesidades, aktive apuesta por desarrollar soluciones prácticas que faciliten disfrutar de cada experiencia en espacios exteriores, desde una jornada de playa hasta una escapada de fin de semana o una reunión en el jardín. Bajo el claim ‘Si te apetece verano, es aktive’, la marca impulsa una forma de vivir el verano en la que los pequeños detalles marcan la diferencia, convirtiendo cada plan en una experiencia más cómoda, práctica y memorable.