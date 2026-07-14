Los ScanSnap de PFU EMEA celebran su 25º aniversario con una función gratuita para teléfonos inteligentes

PFU (EMEA) Limited ha anunciado hoy el lanzamiento de ScanSnap Camera, una nueva función disponible a través de la aplicación móvil gratuita ScanSnap Home que lleva la experiencia ScanSnap más allá de los escáneres dedicados y la acerca al smartphone, haciendo que la digitalización personal de documentos sea más accesible que nunca.

Este lanzamiento coincide con el 25.º aniversario de ScanSnap, un cuarto de siglo de innovación orientada a hacer que la digitalización sea sencilla, accesible y útil para cualquier persona.

Diseñada para ampliar el ecosistema ScanSnap, la nueva función ScanSnap Camera permite capturar documentos, recibos, tarjetas de visita y fotografías directamente desde el smartphone, transformándolos en cuestión de segundos en archivos digitales limpios, organizados y con capacidad de búsqueda.

Basada en la misma tecnología de procesamiento de imagen que ha convertido a los escáneres ScanSnap en un referente para millones de usuarios en todo el mundo, ScanSnap Camera ofrece resultados de alta calidad directamente desde el teléfono móvil. Su sistema de captura automática digitaliza los documentos sin necesidad de pulsar ningún botón, mientras que las funciones avanzadas de corrección ajustan automáticamente la imagen para obtener documentos perfectamente alineados y con un acabado profesional.

ScanSnap Camera representa la evolución más reciente de la experiencia ScanSnap: ahora ya no es necesario disponer de un escáner para digitalizar documentos. Tras un sencillo proceso de registro, cualquier usuario puede descargar gratuitamente la aplicación móvil ScanSnap Home y comenzar de inmediato a digitalizar documentos en papel, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Una vez capturados, los documentos se convierten automáticamente en archivos PDF con capacidad de búsqueda, lo que facilita su localización, edición, gestión y uso compartido. Antes de guardarlos, los usuarios pueden reordenar las páginas, girarlas o realizar pequeños ajustes para que cada archivo quede listo para utilizarse de inmediato. Los documentos digitalizados pueden almacenarse tanto en el propio teléfono como en el servicio de almacenamiento en la nube que el usuario tenga configurado.

Desde el lanzamiento del primer modelo ScanSnap en 2001, la marca se ha guiado por una idea muy sencilla: no es necesario ser un experto en tecnología para beneficiarse de la digitalización. Con solo pulsar el icónico botón azul, los escáneres ScanSnap han permitido durante 25 años transformar documentos en papel en archivos digitales organizados, fáciles de localizar, gestionar y compartir.

Jesús Cabañas, Regional Manager de PFU Iberia, comentó: «ScanSnap Camera abre una nueva oportunidad para que nuestros distribuidores se acerquen a nuevos usuarios y les muestren, de una forma sencilla y gratuita, las ventajas de la digitalización documental desde el smartphone. A partir de ahí, cuando sus necesidades evolucionen y requieran una mayor velocidad de escaneo, más capacidad o funcionalidades avanzadas, nuestros socios podrán asesorarles y recomendarles la solución ScanSnap que mejor se adapte a cada caso. Con esta aplicación queremos acercar la digitalización a más personas, ampliar la base de usuarios y seguir impulsando el crecimiento de este mercado junto a nuestra red de distribuidores».

La gama ScanSnap ofrece actualmente soluciones adaptadas a diferentes formas de trabajar y necesidades de digitalización. El ultracompacto iX100 está pensado para quienes necesitan escanear en cualquier lugar; el iX1300 combina rapidez y un diseño que ocupa el mínimo espacio; los iX2400 e iX2500 proporcionan un alto rendimiento de sobremesa con una configuración muy sencilla; y el SV600 está especialmente diseñado para digitalizar libros, documentos encuadernados y materiales delicados. En toda la gama, la filosofía plug and play sigue siendo una de las señas de identidad de ScanSnap: basta con sacar el equipo de la caja, conectarlo y empezar a digitalizar.

Con motivo del 25.º aniversario de ScanSnap, PFU llevará a cabo durante los próximos meses diversas iniciativas y actividades para celebrar la trayectoria de la marca y poner en valor el papel que la digitalización sencilla sigue desempeñando en la productividad personal, la gestión del hogar y el trabajo de pequeños negocios.

Yasunari Shimizu, presidente y CEO de PFU Limited, señala: «ScanSnap siempre ha tenido un objetivo muy claro: eliminar la complejidad y facilitar que cualquier persona pueda digitalizar su mundo. Durante estos 25 años hemos seguido evolucionando la experiencia ScanSnap sin perder de vista los principios sobre los que nació la marca. Con ScanSnap Camera damos un paso más en esa dirección, llevando la experiencia ScanSnap directamente al bolsillo de los usuarios y permitiendo que muchas más personas descubran, de forma totalmente gratuita, el valor de una digitalización sencilla y de alta calidad».

Notas para los editores

Precio y disponibilidad

La aplicación móvil ScanSnap Home está disponible para su descarga gratuita en:

Es necesario registrarse para utilizarla.

La función ScanSnap Camera solo está disponible en las regiones en las que ScanSnap Cloud es compatible.

Más información: https://www.scansnapit.com/