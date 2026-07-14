Thinkia prevé incorporar hasta 100 perfiles Forward Deployed AI Engineers para acelerar la IA en producción

Thinkia prevé incorporar hasta 100 nuevos perfiles especializados en inteligencia artificial durante los próximos nueve meses, con especial foco en Forward Deployed AI Engineers y AI Developers Spec-Driven. Esta iniciativa forma parte de su estrategia de crecimiento y consolidación como compañía tecnológica AI-native, en un contexto en el que las empresas buscan pasar de los pilotos de IA a soluciones productivas, escalables y medibles.

El plan responde a una necesidad cada vez más evidente en el mercado empresarial: convertir la inteligencia artificial en una capacidad operativa real. Tras una primera etapa marcada por la experimentación, las pruebas de concepto y la adopción de herramientas aisladas, muchas organizaciones se enfrentan ahora al reto de integrar la IA en sus sistemas, procesos y modelos de decisión. Para ello, no basta con acceder a modelos avanzados; hacen falta equipos capaces de unir ingeniería, datos, producto, arquitectura tecnológica y conocimiento de negocio.

En este contexto, Thinkia reforzará su práctica AI-native con Forward Deployed AI Engineers (FDE), ingenieros especializados en trabajar directamente junto a los equipos del cliente para identificar casos de uso de alto impacto, entender las restricciones reales de cada organización, diseñar arquitecturas escalables e integrar soluciones funcionales en los sistemas corporativos existentes. Este perfil combina capacidades técnicas avanzadas, visión de producto y comprensión del negocio, participando desde la definición del problema hasta el despliegue en producción para asegurar que la IA genere impacto real en los procesos críticos de la empresa.

Asimismo, la compañía incorporará AI Developers especializados en metodologías Spec-Driven, perfiles que representan una evolución del desarrollo de software asistido por inteligencia artificial. Trabajan a partir de especificaciones precisas, estructuradas y verificables, lo que permite acelerar la generación de código, automatizar partes del ciclo de desarrollo, mejorar la documentación, validar resultados y mantener un control riguroso de la calidad. Su objetivo es pasar de un uso básico de herramientas de IA a un modelo más industrializado, trazable y seguro, capaz de construir aplicaciones, agentes y plataformas digitales con mayor consistencia, menos errores y mejor alineación con los requisitos técnicos y de negocio.

«La inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa. El reto ya no es demostrar que la tecnología funciona, sino integrarla en el corazón de los procesos de negocio y hacer que genere impacto medible», afirma Rafael Conde del Pozo, CEO de Thinkia. «Con esta apuesta por los Forward Deployed AI Engineers y los AI Developers especializados en metodologías Spec-Driven queremos situarnos en la primera línea de la transformación AI-native: equipos capaces de trabajar junto al cliente, entender su realidad, construir sobre sus datos y sistemas, y llevar la IA a producción con velocidad, seguridad y rigor».

La nueva práctica de talento AI-native de Thinkia se apoyará en metodologías de desarrollo asistido por IA, enfoques spec-driven, arquitecturas agentic, gobierno de IA, evaluación continua e integración enterprise. El objetivo es acompañar a las organizaciones en la creación de soluciones capaces de operar en entornos reales, conectadas a datos, aplicaciones y flujos de trabajo corporativos, haciendo que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta aislada y pase a formar parte de la arquitectura operativa de la empresa.

Thinkia combinará perfiles senior, capaces de liderar misiones complejas en clientes estratégicos, con perfiles junior formados en ingeniería AI-native, automatización, agentes, datos, integración de sistemas y desarrollo asistido por IA. A lo largo de los próximos 12 meses, la compañía articulará este crecimiento mediante contratación externa, formación interna intensiva y programas de aceleración profesional, con el objetivo de crear equipos multidisciplinares preparados para abordar proyectos de transformación en sectores como banca, seguros, industria, educación, energía, retail, salud, sector público y servicios profesionales.

«Las empresas no necesitan más laboratorios aislados de innovación. Necesitan equipos capaces de entrar en el terreno, entender las restricciones reales y construir soluciones que funcionen en producción», añade Rafael Conde. «El Forward Deployed AI Engineer representa esa nueva figura que une ingeniería, producto y negocio. Y el AI Developer Spec-Driven representa la evolución natural del desarrollo de software: más rápido, más trazable, más automatizado y profundamente integrado con la IA».

Con esta iniciativa, Thinkia refuerza su posicionamiento como consultora tecnológica AI-native y amplía su capacidad para acompañar a grandes y medianas organizaciones en la industrialización de la inteligencia artificial. La previsión de incorporar hasta 100 nuevos perfiles forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento, especialización y desarrollo de talento, orientada a responder a los nuevos retos de escalabilidad, gobernanza, interoperabilidad, eficiencia operativa y seguridad que plantea la adopción masiva de IA en las empresas.

Sobre Thinkia

Thinkia es una compañía tecnológica AI-native especializada en inteligencia artificial, desarrollo de software, datos, cloud, automatización y transformación digital. La compañía ayuda a organizaciones públicas y privadas a diseñar, construir y desplegar soluciones tecnológicas avanzadas, combinando excelencia en ingeniería, conocimiento sectorial y una visión práctica de la inteligencia artificial aplicada al negocio.

Desde su enfoque AI-native, Thinkia acompaña a sus clientes en la evolución desde modelos tradicionales de tecnología hacia nuevas capacidades basadas en agentes, copilotos, automatización inteligente, plataformas de conocimiento y sistemas empresariales potenciados por IA.