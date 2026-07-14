Vegetales Línea Verde apuesta por Nutanix para transformar su infraestructura de TI

La compañía alimentaria Vegetales Línea Verde, especializada en alimentos frescos preparados, ha confiado en las soluciones de Nutanix para transformar y modernizar su infraestructura tecnológica, hacerla más eficiente y facilitar el mantenimiento sin que se vea afectada la producción diaria.

Vegetales Línea Verde está presente en las zonas de cultivo más importantes de España (Navarra y Murcia) y es propiedad del grupo italiano La Línea Verde, que tiene presencia además en Italia, Serbia, Francia y Bélgica.

La compañía inició hace cuatro años un proyecto inicial sencillo con Nutanix para modernizar su sede en España, sustituyendo la cabina de discos convencional y la estructura tradicional de dos servidores de VMware. Posteriormente, adquirió la sede de Naturvega, que era necesario actualizar, y el grupo La Línea Verde decidió que había que hacerlo también con las sedes italianas.

Ante esta situación, Vegetales Línea Verde tenía que decidir si apostaba por el software y la tecnología de hiperconvergencia de Nutanix, que ya había testeado en su sede y que funcionaba correctamente, o si elegía otras opciones como las de HPE SimpliVity. Finalmente, la compañía apostó por la tecnología de Nutanix, atraída por su simplicidad de gestión y su arquitectura hiperconvergente. Lanmedia, partner de Nutanix, fue la encargada de llevar a cabo toda la implantación.

Gracias a la tecnología de Nutanix, Vegetales Línea Verde ha logrado reducir su coste total operativo, sobre todo en lo que se refiere al tiempo de administración y el crecimiento a futuro, a medio y largo plazo. Las soluciones de Nutanix tienen una menor complejidad de mantenimiento, por lo que se ha reducido el coste operativo hasta un 15%. Hay que tener en cuenta que parar la actividad de una planta vegetal es muy complejo y ahora Vegetales Línea Verde ha conseguido llevar a cabo todas estas tareas en apenas tres horas y sin afectar a la actividad diaria. Otro beneficio importante de la implantación ha sido la mejora de rendimiento en las cargas de trabajo.

«La tecnología de Nutanix nos garantiza que, si en cualquier momento tenemos una caída de servicio, por ejemplo, en nuestra sede de Tudela, podamos levantar de manera automática todas las máquinas y seguir funcionando desde cualquier otra sede», afirma Eneko Les Aguado, responsable del departamento de Informática de Vegetales Línea Verde.