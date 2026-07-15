Doce finalistas buscan el voto del público para alzarse con los galardones del X Concurso de Cementerios de España

Enalta, compañía líder en servicios funerarios en España y filial del Grupo MAPFRE, ha dado a conocer los doce finalistas del X Concurso de Cementerios de España, una iniciativa que, en su décima edición, reconoce el valor patrimonial, histórico, artístico y medioambiental de los cementerios de España.

Tras el cierre del periodo de presentación de candidaturas, el jurado, integrado por profesionales del sector funerario y especialistas en arte, historia, patrimonio y comunicación —entre ellos Alberto Ortiz, presidente de Enalta; María Dolores Asensi, presidenta del Observatorio Funerario; Julio Domingo, exdirector general de la Fundación MAPFRE; Ricardo García, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Madrid; y Romina Tomás, directora editorial de Revista Funeraria— ha seleccionado tres finalistas en cada una de las cuatro categorías del certamen. A partir de ahora será el público quien decida, mediante votación popular, cuáles serán los ganadores de cada una de las categorías.

Mejor Cementerio: del parque memorial al bosque funerario

El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares (Madrid) reinventa desde 1992 el concepto de camposanto como un parque de 35 hectáreas con lagos y espacios multiconfesionales. El Cementerio Municipal de Felanitx (Baleares) custodia la memoria de las 414 víctimas del derrumbe de la iglesia de Sant Miquel en 1844 y ha incorporado tecnología QR en sus sepulturas. La ampliación del Cementerio de A Romea, Fraga do Alén (Pontevedra), difumina los límites entre camposanto y bosque.

Mejor Pieza Artística: esculturas, capillas y panteones que son patrimonio

La Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses de Linares (Jaén) alberga un mausoleo de mármol y bronce obra de Lorenzo Coullaut-Valera, premiado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908. La tumba Rahola-Serinyana, en el Cementerio de Cadaqués (Girona), está coronada por una escultura de Josep Llimona que evoca su célebre «El Desconsol». El Panteón Pardo del Cementerio de Ciriego (Santander) conserva una bóveda celeste recién restaurada que reveló una estrella polar oculta durante décadas.

Mejor Historia: tres relatos que mantienen viva la memoria

La Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses de Linares vuelve a ser finalista, esta vez por el hospital que la familia financió para atender a los mineros enfermos de la ciudad. El Cementerio Británico-Evangélico (Jaén) guarda la memoria de la misionera Jessie Claudia Chesterman, cuya traducción de un clásico devocional se sigue publicando hoy en todo el mundo hispanohablante. Bajo el Cementerio Municipal de San Rafael (Córdoba), una epidemia de cólera destapó en 1885 una de las mayores cisternas romanas de España.

Premio Naturaleza Viva: sostenibilidad y biodiversidad al servicio de la memoria

El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares presenta su «Bosque de la Vida», donde las cenizas se inhuman en urnas biodegradables sin dejar huella en la tierra. La ampliación de Fraga do Alén apuesta por la autosuficiencia energética y la biodiversidad autóctona. El Cementerio de Bilbao combina energía solar con un santuario para insectos, anfibios y aves, convirtiendo el cementerio en un refugio para la biodiversidad urbana.

«El Concurso de Cementerios nació con el propósito de acercar estos espacios a la sociedad y mostrar que son mucho más que lugares de despedida. En ellos conviven historia, arte, naturaleza y memoria colectiva, y los finalistas de esta edición son un magnífico ejemplo de ello», destaca María Vicioso de la Concepción, directora del área de Clientes y Marca de Enalta.

La votación estará abierta hasta el 31 de agosto a través de este enlace. Los ganadores se conocerán el 30 de septiembre en una ceremonia en la Fundación MAPFRE, en Madrid.