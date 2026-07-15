Las historias en audio conquistan a la generación Z, en la era del ‘soft travel’ y la desconexión digital

El audiolibro se ha consolidado como la banda sonora idónea para el día a día, transformando nuestros momentos de ocio tanto en la rutina como en vacaciones. El último estudio realizado por NielsenIQ para Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad (audiolibros, podcast y series de audio originales), revela un hito sin precedentes en España: 10 millones de personas consumen este formato.

La generación Z y la respuesta al estilo de vida dinámico

El perfil del heavy user en España lo lidera la Generación Z: mujeres de entre 18 y 24 años, conectadas tecnológicamente (pasan más de 4 horas al día en Internet) y residentes, en su mayoría, en regiones del sur de España. Este grupo encabeza un segmento de mercado donde los oyentes dedican una media de casi 30 minutos (29,8 minutos) por sesión.

Estos datos reflejan el comportamiento global, pero describen a la perfección la rutina de los jóvenes. El 58% de los españoles encuestados percibe los audiolibros como la alternativa perfecta a la lectura mientras que realizan otras tareas, y el 57% valora su utilidad para evitar la fatiga visual causada por las pantallas.

El hogar como refugio y el fenómeno ‘screenless’

El estudio revela un cambio de tendencia: el 76% de los encuestados prefiere el hogar como su espacio principal de escucha, convirtiéndolo en el refugio perfecto para apagar las pantallas.

Esta corriente se alía con el soft travel, la filosofía de moda este verano que aboga por eliminar el estrés vacacional y priorizar los planes pausados. Las motivaciones principales para dar al play encajan de lleno con este espíritu: relajarse (41%) y evadirse de la rutina (32%). Para acompañar esta desconexión, los usuarios exigen la máxima calidad técnica: el 53% prefiere voces profesionales, el 33% se decanta por actores reconocidos y un 25% elige las voces de los propios autores.

Para disfrutar al estilo de la generación Z

‘Sin decir adiós’ de Harlan Coben y Reese Witherspoon, narrado por Ana Fernández y Daniel Ortiz

‘¿Por qué matamos? Temporada 9’ escrito y narrado por Carles Porta

‘El extraño verano del 75’ de Susana Fortes, narrado por Neus Sendra

‘Domingo’ de Care Santos, narrado por Samuel Nagati

‘Blackwater I: La riada’ de Michael McDowell, narrado por Ana Polvorosa (castellano) y Joël Mulachs (catalán)

Para desconectar y potenciar el bienestar personal