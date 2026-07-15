LiberNovo afronta la recta final de la oferta de lanzamiento de su gama de sillas ergonómicas 2026

La gama de sillas LiberNovo 2026, compuesta por los modelos Omni SE, Omni Pro y Maxis Series, cumple un mes desde su lanzamiento al mercado y entra en la recta final de su promoción de lanzamiento (Early Bird). La oferta finalizará el 31 de julio a las 18:00 horas (CEST) en la Unión Europea y a las 17:00 horas (BST) en el Reino Unido. Los pedidos realizados antes de esa fecha mantendrán el precio especial de lanzamiento en todos los modelos.

Las tres sillas incorporan el sistema de soporte dinámico de LiberNovo, que permite que el respaldo, el apoyo cervical, el asiento y los reposabrazos se muevan de forma coordinada mientras el usuario cambia de postura, se inclina o reclina el respaldo en cinco posiciones comprendidas entre 105° y 160°.

Tres sillas, un mismo sistema de soporte dinámico

Omni SE apuesta por la sencillez. Utiliza el mismo sistema de soporte dinámico mediante un funcionamiento completamente mecánico, sin motor ni batería. El usuario ajusta manualmente la profundidad del soporte lumbar y la silla se encarga del resto. Está disponible en el acabado Obsidian y representa la opción más asequible de la gama.

apuesta por la sencillez. Utiliza el mismo sistema de soporte dinámico mediante un funcionamiento completamente mecánico, sin motor ni batería. El usuario ajusta manualmente la profundidad del soporte lumbar y la silla se encarga del resto. Está disponible en el acabado y representa la opción más asequible de la gama. Omni Pro es el modelo premium de la colección. Incorpora ajuste lumbar motorizado y la función de estiramiento guiado de la espalda OmniStretch , que se activa con solo pulsar un botón. Además, integra el sistema de ventilación del asiento Active Airflow , pensado para largas jornadas de uso o ambientes cálidos. Está disponible en los colores Graphite y Glacier , con una base fabricada en aleación de aluminio.

es el modelo premium de la colección. Incorpora ajuste lumbar motorizado y la función de estiramiento guiado de la espalda , que se activa con solo pulsar un botón. Además, integra el sistema de ventilación del asiento , pensado para largas jornadas de uso o ambientes cálidos. Está disponible en los colores y , con una base fabricada en aleación de aluminio. Maxis Series ha sido diseñada para usuarios de mayor complexión. Cuenta con un asiento de 52 cm de profundidad, un chasis reforzado y una mayor capacidad de carga, lo que proporciona una base más amplia y estable para un uso prolongado. Su sistema de control de la reclinación mantiene la estabilidad durante todo el recorrido del respaldo. Se comercializa en tres versiones: Maxis Manual, Maxis Electric y Maxis Airflow.

Las primeras opiniones de los usuarios

Los primeros pedidos de Omni Pro y Omni SE comenzaron a entregarse durante las últimas semanas y los primeros compradores ya han compartido vídeos de desempaquetado e impresiones iniciales en comunidades como Reddit. Entre los aspectos más destacados figuran la facilidad de montaje, la comodidad del asiento y el soporte lumbar. Los propietarios de la Omni Pro resaltan especialmente el confort que proporciona la ventilación Active Airflow durante sesiones prolongadas, mientras que los usuarios de la Omni SE destacan la relación calidad-precio que ofrece con la promoción de lanzamiento.

La oferta Early Bird finaliza el 31 de julio

Omni SE: desde 589 € (precio habitual: 929 € ) en la UE y 509 £ (precio habitual: 839 £ ) en el Reino Unido.

desde (precio habitual: ) en la UE y (precio habitual: ) en el Reino Unido. Omni Pro: desde 979 € (precio habitual: 1.669 € ) en la UE y 849 £ (precio habitual: 1.369 £ ) en el Reino Unido.

desde (precio habitual: ) en la UE y (precio habitual: ) en el Reino Unido. Maxis Series: desde 829 € (precio habitual: 1.399 €) en la UE y 719 £ (precio habitual: 1.099 £) en el Reino Unido.

Algunas configuraciones ofrecen descuentos superiores al 40 %. Una vez finalice la promoción, los precios especiales de lanzamiento dejarán de estar disponibles.

Las comparativas entre versiones, la lista completa de precios y la información sobre envíos pueden consultarse en eu.libernovo.com (Unión Europea) y uk.libernovo.com (Reino Unido).

Sobre LiberNovo

LiberNovo desarrolla soluciones ergonómicas dinámicas basadas en una idea sencilla: el soporte debe acompañar al cuerpo mientras se mueve. LiberNovo Omni, presentada como la primera silla ergonómica dinámica del mundo, obtuvo en 2026 los prestigiosos galardones iF Design Award y Red Dot Design Award.

Más información en libernovo.com.