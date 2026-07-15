Mutua Universal cierra 2025 con solvencia contrastada y un modelo de servicios innovadores y personalizados

Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha celebrado hoy su Junta General anual, en la que se han aprobado las cuentas correspondientes al año 2025, ejercicio en el que la entidad ha alcanzado una afiliación de más de 1,8 millones de personas trabajadoras protegidas (1.813.727), un 2,7 % más que en el año anterior, con 159.239 empresas asociadas.

Con unos ingresos por cotizaciones sociales de 1.854 millones de euros, un 4,25 % más respecto al año precedente, Mutua Universal cierra 2025 con un patrimonio neto que asciende a 397,13 millones de euros y un resultado del ejercicio a distribuir de 23,98 millones de euros, retornando a la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 15,97 millones de euros «muestra inequívoca de una salud financiera y solvencia contrastadas así como de nuestro compromiso con el sostenimiento del estado del bienestar gracias a una responsable, rigurosa y eficaz gestión», ha señalado Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, presidente de la entidad.

Durante el último año, Mutua Universal ha invertido 9 millones de euros en la mejora y renovación de instalaciones y servicios, un ecosistema innovador que combina la asistencia presencial prestada en 131 centros de trabajo, dos áreas de control hospitalario en Madrid y Barcelona y dos hospitales intermutuales en Bilbao y Valencia, con una amplia oferta de servicios de atención en remoto, un modelo de gestión híbrido que en 2025 ha atendido 1,3 millones de visitas de asistencia primaria, más de 6.500 ingresos hospitalarios, más de 507.000 sesiones de rehabilitación, 36.000 de telerrehabilitación, más de 19.000 consultas de telemedicina o cerca de 12.000 tramitaciones digitales de prestaciones económicas.

«Este completo modelo de prestación de servicios robusto, incremental y bien gobernado, abraza los esquemas colaborativos y rompe definitivamente con las barreras físicas para garantizar una experiencia híbrida que cuida de las personas y de su salud desde una perspectiva integral, tanto en el ámbito sanitario como en el administrativo», ha destacado Juan Güell, director general de Mutua Universal.

Plan estratégico 25-27

El ejercicio 2025 ha significado la puesta en funcionamiento del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de Mutua Universal, que bajo el lema «Innovación al servicio de las personas», nace para dar respuesta a los principales retos actuales y de futuro que presenta el sistema sanitario y el estado del bienestar, el sector de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y las empresas y la sociedad en general.

Con el apoyo del avance de la inteligencia artificial y la consolidación de la telemedicina como palancas clave de transformación, el nuevo plan estratégico evoluciona el modelo de gestión de la mutua desde un sistema de atención tradicional hacia una asistencia híbrida, posibilitando una atención cada vez más predictiva, proactiva y personalizada.

El Plan Estratégico 25-27 de Mutua Universal moviliza actualmente a 200 profesionales de la entidad alrededor de tres líneas estratégicas: