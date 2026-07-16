Allianz impulsa en España un sistema de detección temprana de incendios con IA y tecnología satelital

Allianz Seguros, de la mano de la startup tecnológica Satellites on Fire, ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar nuevas capacidades de detección temprana de incendios forestales mediante inteligencia artificial y tecnología satelital. El objetivo es anticipar riesgos y reducir el impacto ambiental, social y económico de los grandes incendios, uno de los principales riesgos climáticos que afronta España.

El proyecto se desarrollará durante el verano de 2026 con alcance nacional, monitorizando más de 50 millones de hectáreas mediante inteligencia artificial, observación satelital avanzada y modelos predictivos capaces de detectar focos de calor y anticipar su evolución, en una fase inicial y de implementación que permitirá validar el alcance y eficacia de estas nuevas capacidades.

Este impulso llega en un momento crítico: España registró en 2025 el peor año de incendios de las últimas tres décadas, con 354.793 hectáreas arrasadas, y cerca de 500.000 hectáreas quemadas desde 2023.

En paralelo, el impacto económico continúa creciendo. Los incendios generaron en 2025 pérdidas cercanas a los 5.000 millones de euros, mientras que las indemnizaciones del sector asegurador alcanzaron los 770 millones, según UNESPA.

A ello se suma el contexto climático. Un estudio reciente de Allianz Research sitúa a España entre las economías europeas más expuestas al calor extremo, con pérdidas potenciales de hasta 104.000 millones de euros hasta 2030. El aumento sostenido de temperaturas y las olas de calor están generando condiciones más secas que favorecen la propagación de incendios, al tiempo que aumentan la presión sobre infraestructuras, energía y finanzas públicas, reduciendo la capacidad de respuesta.

«Los incendios forestales se han consolidado como uno de los principales riesgos climáticos para España. Como aseguradora, nuestro compromiso ya no se limita a acompañar a las personas cuando ocurre un siniestro, sino que pasa por anticiparnos al riesgo y contribuir activamente a prevenirlo. Proyectos como este reflejan esa ambición: gracias a la inteligencia artificial y la observación satelital, podemos detectar incendios con mayor antelación y ganar un tiempo clave para proteger a las personas, el territorio y la actividad económica», explica Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros.

De la respuesta al siniestro a la prevención del riesgo

El sector asegurador está evolucionando desde un modelo centrado en la compensación tras el siniestro hacia otro basado en la anticipación y prevención. En este marco, Allianz explora nuevas capacidades tecnológicas para proteger mejor a personas, empresas e infraestructuras.

La solución desarrollada junto a Satellites on Fire combina datos de múltiples constelaciones satelitales —geoestacionarias y polares—, aumentando la frecuencia de observación y la precisión de detección.

«España enfrenta el mismo desafío que nos llevó a crear Satellites on Fire en Argentina. Los incendios no esperan y los sistemas convencionales llegan tarde. Trabajar con Allianz nos permite llevar a Europa lo aprendido en América Latina, donde ya hemos demostrado que detectar antes salva bosques, comunidades y vidas», afirma Franco Rodríguez Viau, CEO y cofundador de Satellites on Fire.

Según el proyecto, la tecnología permite reducir en unos 35 minutos los tiempos de detección frente a sistemas como los de NASA, identificar hasta un 30% más de incendios y reducir un 40% los falsos negativos en fases iniciales.

Clientes más protegidos a través de la tecnología

Un elemento diferencial es su aplicación directa en clientes. Allianz podrá informar de forma preventiva cuando bienes asegurados se encuentren próximos a focos con potencial de propagación, facilitando la toma de decisiones y mejorando la respuesta.

«Queremos que nuestros clientes estén mejor preparados frente a los riesgos del futuro. La tecnología nos permite avanzar hacia una protección más inteligente, más preventiva y más útil», señala Stutz.

La compañía también ha explorado vías de colaboración con administraciones públicas para compartir información y reforzar la prevención a nivel territorial, en un contexto en el que la cooperación entre sector privado, tecnología e instituciones resulta clave.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de innovación de Allianz, orientada a colaborar con startups y acelerar soluciones con impacto real, combinando innovación tecnológica, prevención y protección frente a los principales riesgos climáticos.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial principal del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Con presencia en todo el territorio nacional, la compañía cuenta con más de 2.300 empleados y una red de más de 13.000 mediadores.

Allianz Seguros ofrece seguros para particulares (Vida, Salud, Autos, Hogar y Accidentes) y para empresas (Multirriesgos, responsabilidad civil y soluciones personalizadas), combinando atención presencial en su red de sucursales con servicios digitales a través de su aplicación móvil y área de cliente online.

Allianz Seguros forma parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, presente en cerca de 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y corporativos*.

*Datos a 31 de diciembre de 2025. El número de clientes incluye únicamente los clientes de Allianz correspondientes a entidades consolidadas dentro del perímetro de reporting.

Más información: https://www.allianz.es/.

Sobre Satellites on Fire

Satellites on Fire es una startup climate-tech que detecta, alerta y monitorea incendios forestales en tiempo real. Su plataforma basada en software integra información satelital, cámaras en torres y modelos de inteligencia artificial propios, incluida la simulación de propagación, y envía alertas automáticas por WhatsApp, mail y SMS. Detecta focos, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Monitorea territorios en 21 países de 4 continentes para empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. Ha sido respaldada por organizaciones como el MIT, Techstars, el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas y Draper Associates.