Gnarum lanza el módulo Smart xBID para la automatización del mercado intradiario

La creciente complejidad del mercado eléctrico europeo está obligando a los agentes a incorporar nuevas herramientas capaces de responder en tiempo real a un entorno donde cada segundo puede marcar la diferencia. La elevada volatilidad de precios, la creciente penetración de las energías renovables y el incremento del volumen de decisiones operativas hacen cada vez más difícil gestionar manualmente la operativa en el mercado intradiario continuo (xBID).

Con el objetivo de responder a este nuevo escenario, Gnarum ha desarrollado Smart xBID, un nuevo módulo integrado en su plataforma Trade que automatiza la gestión del mercado intradiario continuo combinando flexibilidad operativa, optimización económica y cumplimiento regulatorio.

A diferencia de los sistemas tradicionales, centrados principalmente en el ajuste de desvíos, Smart xBID automatiza la operativa completa sobre el libro de órdenes mediante un motor avanzado de parametrización. El operador define la estrategia bajo los criterios que considere oportunos, y la plataforma ejecuta automáticamente las órdenes adaptándose en tiempo real a la evolución del mercado y reduciendo el riesgo asociado a la gestión manual.

La solución incorpora funcionalidades orientadas tanto a maximizar el rendimiento económico como a reforzar la seguridad operativa. Entre ellas destacan la planificación dinámica de órdenes, el control avanzado de precios y volúmenes, así como herramientas avanzadas para anticipar el impacto de cada operación.

Además, Smart xBID integra las reglas del mercado directamente en su motor de ejecución, garantizando el cumplimiento de los parámetros regulatorios asociados a los ratios RAD y RUC, así como del resto de requisitos operativos exigidos por el mercado intradiario continuo.

«La creciente complejidad del mercado intradiario hace imprescindible evolucionar hacia modelos de operación inteligentes. Smart xBID permite que el operador mantenga el control de la estrategia mientras automatiza la ejecución con criterios previamente definidos, reduciendo el riesgo operativo y mejorando la capacidad de reacción ante un mercado que cambia constantemente», explica Javier Jiménez, CIO de Gnarum.

Junto a sus capacidades de automatización, la plataforma incorpora herramientas avanzadas de monitorización en tiempo real, auditoría y sistemas de validación que previenen configuraciones erróneas antes de que puedan impactar en el mercado, ofreciendo una mayor trazabilidad y seguridad durante toda la operativa.

«La automatización alcanza todo su potencial cuando se alimenta de información fiable. La integración de Smart xBID con nuestras capacidades de forecasting permite que las estrategias se apoyen en previsiones continuamente actualizadas, aportando mayor precisión en la toma de decisiones y una respuesta mucho más ágil ante los cambios del mercado», explica Jesús Yamuza, IT Solution Manager de Gnarum.