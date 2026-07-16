El ‘impresioning’ dispara la preocupación por la seguridad exterior en chalets y segundas residencias

Urbanizaciones residenciales, chalets con jardín, viviendas unifamiliares y millones de segundas residencias repartidas por todo el territorio nacional convierten a España en uno de los países europeos con mayor parque residencial de este tipo. Esta realidad, unida a los periodos en los que muchas viviendas permanecen desocupadas, ha incrementado la preocupación por nuevas técnicas de robo silenciosas como el denominado ‘impresioning’.

Desde Sector Alarm, lideres en servicio en España, alertan de que este tipo de métodos están impulsando un creciente interés por reforzar la protección en viviendas unifamiliares y propiedades vacacionales, especialmente en zonas donde muchas residencias permanecen vacías durante parte del año.

El ‘impresioning’ permite acceder a viviendas sin necesidad de forzar cerraduras ni dejar señales visibles de manipulación. La técnica consiste en utilizar pequeñas láminas moldeables en el bombín para obtener una copia de la llave original y entrar posteriormente al inmueble sin causar daños aparentes, dificultando incluso que la víctima detecte rápidamente la intrusión.

España refuerza la protección en viviendas vacacionales y chalets

El contexto coincide además con unos niveles de criminalidad que mantienen la preocupación por la seguridad residencial. Según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, España registró más de 2,4 millones de infracciones penales convencionales durante 2025, reflejando la importancia de reforzar la protección de los hogares frente a nuevas modalidades de robo.

Las viviendas unifamiliares y las segundas residencias presentan características que las convierten en objetivos especialmente sensibles para este tipo de técnicas: accesos exteriores, jardines, parcelas de mayor tamaño y largos periodos sin ocupación, especialmente durante vacaciones o fines de semana.

«En España confluyen varios factores que incrementan la necesidad de reforzar la seguridad: un amplio parque de segundas residencias, numerosas urbanizaciones de chalets, parcelas de gran tamaño y nuevas técnicas de robo silenciosas que dificultan detectar rápidamente una intrusión», explican desde Sector Alarm.

La detección temprana gana protagonismo en la seguridad residencial

Ante este escenario, la compañía destaca el creciente interés por soluciones capaces de detectar movimientos sospechosos antes de que el intruso acceda al interior de la vivienda.

Para este tipo de propiedades, Sector Alarm cuenta con Outdoor Pircam, su detector de movimiento integrado con cámara exterior diseñado para proteger jardines, patios y accesos mediante detección temprana y verificación inteligente de imágenes. El sistema permite enviar fotografías directamente a la Central Receptora de Alarmas (CRA) para agilizar la comprobación y la respuesta ante posibles intrusiones.

Outdoor Pircam permite además activar procesos de verificación y respuesta inmediata en menos de 15 segundos ante una posible intrusión, uno de los tiempos de reacción más rápidos del mercado.

La solución incorpora visión nocturna avanzada, resistencia frente a condiciones meteorológicas adversas y sistemas orientados a minimizar falsas alarmas provocadas por mascotas o movimientos ambientales.

«La seguridad residencial ha evolucionado mucho en los últimos años. Hoy ya no basta únicamente con proteger el interior de la vivienda; soluciones como Outdoor Pircam permiten reforzar también la protección exterior y mejorar la rapidez de reacción, especialmente en chalets y segundas residencias», señala María Bachiller, directora de Marketing de Sector Alarm.

La compañía, reconocida como Líder en Servicio dentro del sector de la seguridad, destaca además que la capacidad de reacción resulta decisiva ante este tipo de situaciones. En este sentido, Sector Alarm cuenta con tiempos de respuesta inferiores a 15 segundos ante una emergencia, activando protocolos de verificación y actuación inmediata.

Aseguran, además, que cada vez más propietarios buscan soluciones que permitan disfrutar de jardines, terrazas y espacios exteriores con tranquilidad, sin recurrir a modelos invasivos de vigilancia constante.

El auge del ‘impresioning’ y de otras técnicas silenciosas está consolidando así una tendencia cada vez más visible en España: la seguridad exterior gana peso en chalets y viviendas vacacionales, donde la prevención y la rapidez de actuación se han convertido en factores prioritarios.