Allianz acelera la digitalización del seguro junto a Damantia Technologies

Allianz Seguros y Damantia Technologies han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la aseguradora se incorpora al capital de la startup tecnológica especializada en soluciones de automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial para el sector asegurador.

La operación refuerza la apuesta de Allianz por la innovación y la transformación digital como palancas clave para impulsar la evolución del sector y acompañar a la mediación en un entorno cada vez más digital, conectado y orientado al cliente.

Damantia Technologies desarrolla soluciones tecnológicas destinadas a optimizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones mediante el uso avanzado de datos e inteligencia artificial. Su actividad se centra en ayudar tanto a compañías aseguradoras como a mediadores a acelerar sus procesos de transformación y adaptación a las nuevas demandas del mercado.

La incorporación de Allianz al proyecto se enmarca en la estrategia de evolución tecnológica que la compañía está desplegando en toda su cadena de valor, con especial foco en la mejora de los procesos «end to end» con la mediación. El objetivo es avanzar hacia modelos de relación más ágiles, sencillos y eficientes, apoyados en nuevas capacidades digitales que permitan liberar tiempo de gestión y aportar mayor valor añadido tanto al mediador como al cliente final.

Esta colaboración permitirá acelerar el desarrollo y adopción de soluciones innovadoras que faciliten la actividad diaria de los mediadores, mejoren su productividad y contribuyan a ofrecer una experiencia más rápida, personalizada y transparente a los clientes.

«La transformación de la mediación requiere combinar cercanía, conocimiento y tecnología. Con Damantia compartimos la visión de que la innovación debe estar al servicio de los mediadores, ayudándoles a ganar eficiencia, simplificar procesos y dedicar más tiempo a lo que realmente aporta valor al cliente. Por eso hemos decidido acompañar su crecimiento y contribuir activamente al desarrollo de soluciones que impulsen el futuro de la distribución aseguradora», afirma Veit Stutz, CEO de Allianz España.

Por su parte, Carlos Rosillo y Jesús Rodríguez, administradores de Damantia Technologies, señalan: «La incorporación de Allianz a nuestro proyecto supone un importante respaldo a nuestra visión de transformar la distribución aseguradora a través de la tecnología. Esta colaboración nos permitirá acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras y seguir contribuyendo a la modernización del ecosistema asegurador».

Con este acuerdo, Allianz refuerza su posicionamiento como una de las compañías más activas en la transformación digital del seguro y reafirma su compromiso con el desarrollo de una mediación más conectada, eficiente y preparada para responder a las nuevas expectativas de los clientes.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros se ha posicionado como una de las compañías líderes del mercado asegurador español. Garantiza la mejor asesoría y cercanía a sus clientes a través de sus sucursales y delegaciones con más de 2.000 empleados y su red de mediadores. Estos proporcionan atención y servicios personalizados con soluciones tecnológicas como las aplicaciones para smartphone y tabletas o su área de eCliente de la web corporativa y una información permanente a través de sus cerca de 2.000.000 de SMS enviados anualmente a los clientes.

Sobre Damantia Technologies

Damantia Technologies es una empresa tecnológica especializada en soluciones innovadoras para el sector asegurador. Nace con el objetivo de impulsar la transformación digital del sector, apoyándose en la experiencia combinada de profesionales de seguros y tecnología. Su principal valor diferencial es la colaboración directa con mediadores, cuyos socios fundadores participan activamente en el diseño, validación y mejora de las herramientas en entornos reales. Esta combinación de conocimiento práctico y capacidad tecnológica permite desarrollar soluciones eficaces, alineadas con las necesidades del mercado, acompañando a aseguradoras y mediadores en su evolución digital.

Más información en: www.damantia.com