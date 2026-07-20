La Asociación Europea de Economía y Competitividad reconoce la excelencia empresarial en Madrid 2026

El histórico Ateneo de Madrid acogió el 20 de julio de 2026 la ceremonia de entrega de los Premios Madrid Innovación y Visión Empresarial 2026. El evento fue promovido por la Asociación Europea de Economía y Competitividad con motivo de su decimoquinto aniversario y estuvo conducido por su presidente, José Luis Barceló, congregando a personalidades del ámbito corporativo e institucional.

La jornada reconoció avances en tecnología, ciberseguridad y prevención. Antonio Alcántara, gerente de onTech Innovation, fue distinguido por dirigir el clúster de empresas digitales sostenibles que cuenta con el mayor volumen de entidades de su categoría en España. En seguridad digital, Francisco Valencia Arribas, fundador de Secure&IT, recibió el galardón por su trayectoria en la protección de infraestructuras críticas. Asimismo, Xavier Pladevall Molina, CEO de Acció Preventiva, fue premiado por una trayectoria de más de 30 años transformando la prevención de riesgos laborales e integrando la salud mental en el entorno de trabajo.

El sector sociosanitario y la biotecnología destacaron en el palmarés. La firma Artydents, representada por Juan Jesús Martín, obtuvo el reconocimiento por su modelo odontológico que emplea tecnología 3D e inteligencia artificial. Por su parte, el Dr. Jorge Luis Garnier, de la Clínica Dental Garnier, fue premiado por su labor en cirugía oral e implantología, mientras que la multinacional española Pharma Hermetic, representada por Adrián Quiroga, recibió el galardón por sus soluciones biotecnológicas en recuperación capilar.

En cuanto al compromiso social, el derecho y las finanzas, Raúl Castañeda, fundador de Preico Jurídicos, fue premiado por su labor en la defensa del patrimonio ciudadano. El despacho Legalcar Abogados, representado por Jorge Jabalquinto y Joaquín Torres, fue distinguido por su asistencia a víctimas de accidentes de tráfico. En el sector económico, la plataforma BDkapital, representada por su consejero delegado, Jorge Cabrera Rivero, resultó galardonada en la especialidad de finanzas alternativas e inversión inmobiliaria participativa.

El apartado de arquitectura, estrategia de marca y educación cerró el acto. El estudio MG & AG Arquitectos, liderado por Miguel García Quetglas y Andrés García Castiella, fue premiado por su arquitectura, mientras que Valmma Soluciones, representada por María Luisa Martín García, Eduardo Orts Salvá y Ángel Javier Clemente Fuentes, recibió el reconocimiento por sus soluciones en equipamiento corporativo y sanitario. Paula Escorial, fundadora de Liten Lemon Marketing, fue distinguida por su enfoque en marketing estratégico y gestión ética de datos. Finalmente, el galardón a la calidad formativa recayó en la institución Formación Carpe Diem, recogido en representación de su fundadora, Sonia Luna Arteaga.

El evento concluyó con un almuerzo de networking celebrado en las instalaciones del Ateneo de Madrid, tras la realización de una fotografía de familia que cerró la ceremonia oficial.