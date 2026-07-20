Firestone celebra 125 años de historia

Firestone está celebrando el 125 aniversario de una historia marcada por la innovación, el espíritu pionero y una estrecha conexión con generaciones de conductores de todo el mundo. Fundada en Akron (Ohio, Estados Unidos) en 1900 por Harvey S. Firestone, la marca ha contribuido durante más de un siglo a impulsar la movilidad y acercar la tecnología de los neumáticos a millones de personas.

Un legado global marcado por la innovación

La historia de Firestone comenzó con la visión de Harvey S. Firestone, cuya ambición ayudó a impulsar el desarrollo de la industria automovilística moderna. Apenas seis años después de su fundación, la compañía suministró 2.000 juegos de neumáticos a Ford Motor Company, el mayor pedido realizado hasta entonces en el sector y un hito que contribuyó a la expansión del automóvil en Estados Unidos.

El espíritu pionero de la compañía se reflejó también en iniciativas como Farm on Rubber, el proyecto impulsado por Firestone en Liberia para garantizar el suministro de caucho natural, una materia prima esencial para la fabricación de neumáticos. Esta visión a largo plazo sentó las bases de una trayectoria marcada por la innovación y la capacidad de anticiparse a los retos de cada época.

La competición ha sido otro de los pilares fundamentales de la historia de Firestone. En 1911, Ray Harroun ganó la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis con neumáticos Firestone, iniciando una estrecha relación con una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo mundial. Actualmente, la marca es proveedor exclusivo de neumáticos de la NTT INDYCAR SERIES y, tras celebrar en 2024 sus 25 años de colaboración con la competición, suma ya 27 temporadas consecutivas acompañando al campeonato. En 2025, el piloto español Álex Palou hizo historia al convertirse en el primer español en conquistar la Indy 500, reforzando aún más el vínculo entre Firestone y algunas de las mayores gestas del deporte del motor.

A lo largo de sus 125 años de trayectoria, Firestone ha protagonizado además otros hitos significativos, como el lanzamiento en 1918 de la iniciativa Ship by Truck, destinada a promover el transporte por carretera; la apertura de su primera planta fuera de Estados Unidos en 1928, dando inicio a su expansión internacional; la creación de Firestone Television en 1943, uno de los primeros programas de televisión patrocinados por una marca; su consolidación como principal fabricante mundial de caucho en 1955; o la consecución de un nuevo récord mundial de velocidad sobre tierra en 1965 con un vehículo equipado con neumáticos Firestone.

En 1988, Firestone pasó a formar parte de Bridgestone Corporation, iniciando una nueva etapa de crecimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Más recientemente, en 2023, la marca renovó su identidad visual para seguir conectando con nuevas generaciones de conductores sin perder la esencia que la ha acompañado durante más de un siglo.

Más de nueve décadas formando parte de la historia de España

La relación de Firestone con España comenzó en 1932 y, desde entonces, la marca ha acompañado la evolución de la movilidad en España durante más de nueve décadas. Su historia forma parte de la memoria de generaciones de conductores, profesionales del transporte y apasionados del motor, acompañándolos en millones de kilómetros recorridos y consolidándose como una referencia cercana y reconocida para millones de personas.

A lo largo de este recorrido, Firestone también ha sabido conectar con los consumidores españoles más allá del ámbito de la carretera. Un ejemplo de ello fue la Ruta Firestone, una iniciativa que durante años recorrió numerosas ciudades españolas impulsando la música en directo y ofreciendo visibilidad a artistas emergentes, convirtiéndose en una de las plataformas culturales más reconocibles asociadas a la marca.

«Cumplir 125 años es un hito extraordinario que refleja la fortaleza de una marca capaz de evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia. Firestone ha acompañado a generaciones de conductores y continúa siendo sinónimo de confianza, fiabilidad y cercanía. Estamos orgullosos de su legado y de todo lo que aún está por venir», Santiago Reyes, Head of Marketing South Europe.

Un legado que sigue vivo

La relevancia de Firestone continúa siendo evidente en la actualidad. Tras 125 años de historia a nivel global y más de nueve décadas de presencia en España, la marca sigue ocupando un lugar destacado en la memoria de generaciones de conductores y mantiene una sólida conexión con los consumidores. Su legado, unido a su capacidad para evolucionar con el paso del tiempo, la ha convertido en una de las marcas más reconocibles e icónicas del sector de la movilidad.

Este aniversario no solo invita a mirar atrás para celebrar los logros alcanzados, sino también a proyectarse hacia el futuro. Con la misma ambición y espíritu innovador que inspiraron a Harvey S. Firestone en 1900, la marca continúa desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades de una movilidad cada vez más diversa, conectada y sostenible.

Porque, 125 años después de su fundación, Firestone sigue mirando al futuro con el mismo espíritu pionero que la vio nacer: ayudar a las personas a llegar más lejos con confianza, hoy y en las próximas generaciones.

Sobre Bridgestone en Europa, Oriente Medio, y África

Bridgestone en Europa, Oriente Medio y África (Bridgestone EMEA) es la Unidad Estratégica de Negocio regional de Bridgestone Corporation, compañía líder mundial en neumáticos y soluciones sostenibles de movilidad.

Con sede en Zaventem (Bélgica), Bridgestone EMEA da empleo a más de 14.000 personas y opera en 35 países de la región.

Bridgestone ofrece una variada cartera de neumáticos prémium, tecnologías de neumático y soluciones avanzadas de movilidad. La visión de la empresa es proporcionar valor, tanto social, como para el cliente, como una empresa de soluciones sostenibles. El Compromiso E8 de Bridgestone es un compromiso corporativo amplio y global que define claramente el valor que la compañía promete ofrecer a la sociedad, a los clientes y a las generaciones futuras en ocho áreas de enfoque; Energía, Ecología, Eficiencia, Extensión, Economía, Emoción, Ergonomía y Empoderamiento. Estos proporcionan una brújula para guiar las prioridades estratégicas, la toma de decisiones y las acciones en todas las áreas del negocio.

En España, Bridgestone es una de las filiales más importantes del Grupo en Europa y se encuentra entre las primeras cien empresas españolas. Con cerca de 3.000 empleados, la compañía posee 1 oficina de ventas en Madrid y 3 fábricas situadas en Burgos, Vizcaya y Santander. En ellas se produce una línea completa de neumáticos de alta calidad Bridgestone y Firestone.